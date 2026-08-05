هشدار شدیداللحن صنعا به ریاض

وزارت خارجه یمن ضمن تاکید بر تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» به ریاض درباره هرگونه تشدید تنش و تبعات آن به شدت هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: فرار رو به جلو رژیم سعودی برای تشدید اوضاع، با تشدید همه‌جانبه‌ای رو‌به‌رو خواهد شد که قادر به تحمل تبعات آن نخواهد بود.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: معادله محاصره در برابر محاصره به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار کاملاً تثبیت شده است. یمن پس از آزمودن تمام گزینه‌های دیگر برای احقاق حقوق مشروع خود، به این تصمیم روی آورد.

وزارت امور خارجه یمن با صوری توصیف کردن برخی همسویی‌ها با عربستان تاکید کرد: جهان آزاد مشروع بودن مواضع یمن را مورد تایید قرار می‌دهد. تلاش رژیم سعودی برای هضم شوک و ضربه وارده، شکست خورده است و اکنون بیشتر در باتلاق جنایات خود فرو می‌رود.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: مسیر صلح روشن، کم‌هزینه و نتایج آن ایمن است.

همچنین در این بیانیه از عقلا و خردمندان خواسته شده است که نظام سعودی را به مسیر صلح سوق دهند.