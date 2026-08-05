انفجار در جایگاه CNG صحنه یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

فرماندار شهرستان صحنه گفت: بر اثر انفجار در جایگاه CNG شهرک صنعتی صحنه، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

جوان آنلاین: عبادالله کنجوریان در گفت‌و‌گو با خبرنگاراظهار کرد: ظهر روز چهارشنبه بر اثر وقوع انفجار در جایگاه CNG شهرک صنعتی شهرستان صحنه، یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه هنگام سوخت‌گیری یک دستگاه خودروی نیسان رخ داد که علاوه بر تلفات و مصدومان، خساراتی نیز به جایگاه CNG و چند دستگاه خودرو وارد کرده است.

فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان صحنه با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع حادثه، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، دستورات لازم به رئیس بیمارستان معاون، مدیر شبکه بهداشت و درمان و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان صادر شد تا همه امکانات برای رسیدگی فوری به مصدومان و مدیریت شرایط به کار گرفته شود.

کنجوریان با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات درمانی مناسب به آسیب‌دیدگان، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل در محل حادثه حضور یافته‌اند و روند امدادرسانی و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این انفجار از سوی کارشناسان ذی‌ربط در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های فنی اطلاع‌رسانی خواهد شد.