کد خبر: 1372658
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار تخلیه برای ساکنان شهرک المنصوری؛ گلوله باران وادی زبقین

1 ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

به گزارش مهر، آیلا واویه سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی خطاب به ساکنان شهرک المنصوری مدعی شد: فورا منازل خود را تخلیه کنید و از المنصوری تا ۱۰۰۰ متر فاصله بگیرید و به سمت مناطق باز بروید.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: حزب الله آتش بس را نقض کرده است و ارتش با تمام قدرت علیه آن اقدام خواهد کرد.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مطنقه النفخه در وادی زبقین را گلوله باران کرد که بر اثر آن آتش سوزی رخ داد.

برچسب ها: ارتش رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، حزب الله
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