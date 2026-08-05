کد خبر: 1372657
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بیانیه مشترک نشست وزیران در اردن علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی

1 وزرای خارجه کشور‌های عرب و مسلمان در نشست اردن درباره سازوکاری برای مستندسازی تخلفات رژیم صهیونیستی به توافق رسیدند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزرای امور خارجه کشور‌های عرب و مسلمان روز چهارشنبه بر اساس بیانیه مشترکی که پس از نشست وزیران در اردن تصویب شد، توافق کردند که یک سازوکار دائمی برای مستندسازی و افشای تخلفات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن ایجاد کنند.

به گزارش مهر، بر این بیانیه که پس از نشست در امان، پایتخت اردن صادر شد، آمده است که این سازوکار شامل یک پلتفرم رسانه‌ای برای مستندسازی تخلفات اسرائیل علیه اماکن مقدس و نمازگزاران و اطلاع‌رسانی به سازمان‌های بین‌المللی و عموم مردم جهان خواهد بود.

شرکت‌کنندگان از جمله اعضای کمیته وزرای عرب در امور قدس و نمایندگان ترکیه، پاکستان، اندونزی و مالزی همچنین خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف اقدامات اسرائیل در قدس و اماکن مقدس آن شدند.

این بیانیه سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل با هدف تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی قدس و همچنین وضعیت حقوقی و جمعیتی آن را محکوم کرد و آنها را باطل و ناقض قوانین بین‌المللی توصیف کرد. این بیانیه مجدداً تأکید کرد که قدس شرقی بخشی از سرزمین اشغالی فلسطین است و اسرائیل هیچ حاکمیتی بر آن ندارد.

این بیانیه مجدداً تأکید کرد که قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است و گفت که تأسیس یک کشور فلسطینی در امتداد مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷، تحت یک راه‌حل دو دولتی تنها راه برای صلح عادلانه، پایدار و جامع است.

وزرا همچنین تخلفات اسرائیل در مسجدالاقصی از جمله تلاش‌ها برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی آن و اعمال تقسیمات زمانی و مکانی را محکوم کردند.

آنها همچنین افزایش تهاجم شهرک‌نشینان افراطی و مقامات اسرائیلی، محدودیت‌های اعمال شده بر نمازگزاران، دخالت در کار اوقاف قدس و اداره امور مسجدالاقصی و ادامه حفاری‌ها در زیر و اطراف این مکان را محکوم کردند.

این بیانیه مجدداً تأکید کرد که کل محوطه ۱۴۴ دونمی (۳۵.۶ هکتاری) مسجدالاقصی مکانی منحصراً برای عبادت مسلمانان است. در این بیانیه آمده است که اداره اوقاف قدس و امور مسجدالاقصی وابسته به وزارت اوقاف، امور اسلامی و اماکن مقدس اردن، تنها مرجع قانونی با صلاحیت انحصاری برای اداره این مجموعه است.

شرکت‌کنندگان همچنین تجاوزات اسرائیل به اماکن مقدس مسیحیان از جمله محدودیت‌های دسترسی به کلیسای مقبره مقدس، دخالت در امور کلیسا، محدودیت‌هایی که مؤسسات و املاک کلیسا را هدف قرار می‌دهد و حمله به روحانیون، نمازگزاران و نماد‌های مذهبی را محکوم کردند.

آنها هشدار دادند که حملات اسرائیل به اماکن مقدس اسلامی می‌تواند احساسات حدود ۲ میلیارد مسلمان در سراسر جهان را برانگیزد و به درگیری مذهبی دامن بزند که پیامد‌های آن فراتر از منطقه خواهد بود و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

این بیانیه همچنین تصمیمات یکجانبه‌ای را که بر وضعیت قانونی قدس تأثیر می‌گذارد از جمله تأسیس یا انتقال نمایندگی‌های دیپلماتیک به این شهر را رد کرد.

این بیانیه خواستار برگزاری نشست مشترک وزرای سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشور‌های عرب در طول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه سپتامبر برای بحث در مورد تحولات قدس و اماکن مقدس آن شد.

برچسب ها: اردن ، رژیم صهیونیستی ، اماکن مذهبی
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