کد خبر: 1372656
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۵
جامعه » اخبار كلی

تقدیر متقابل ایران و عراق از همکاری‌های مرزی در اربعین

اربعین فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از میزبانی دولت و ملت عراق قدردانی کرد و رئیس پایانه مرزی زرباطیه نیز مدیریت مرزهای ایران را در ایام اربعین «فراتر از یک مدیریت معمولی» توصیف کرد.

جوان آنلاین: سردار محمد شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، در پایان مأموریت بزرگ اربعین حسینی در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، میزبان هیئت عراقی و دست‌اندرکاران این مأموریت در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بود و از همکاری خوب و متقابل آنان در تمامی حوزه‌ها تقدیر و تشکر کرد.

سردار شرفی با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین اظهار کرد: راهپیمایی اربعین یک حرکت بزرگ شیعی است که انعکاس آن در سطح بین‌المللی بسیار قابل توجه بوده و هیچ تجمعی با این وسعت در طول سال، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی افزود: اربعین ادامه عاشورا است و زائران با حضور در این مراسم، عهدی با امام حسین(ع) می‌بندند و مرام و فرهنگ شیعه را به جهانیان نشان می‌دهند. امسال نیز حضور ایرانیان در این مراسم با انگیزه و اراده بیشتری نسبت به سال‌های گذشته همراه بود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تقدیر از همکاری دولت و ملت عراق گفت: از دولت و مردم عراق به‌خاطر میزبانی شایسته‌ای که از زائران اربعین به عمل آوردند، صمیمانه سپاسگزاریم. نظم و ترتیب برگزاری این مراسم هر سال بهتر می‌شود و این موفقیت مرهون همکاری و تعامل دو کشور است.

سردار شرفی در ادامه با اشاره به آثار راهپیمایی اربعین در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: این گردهمایی عظیم به همگرایی و وحدت شیعیان کمک کرده و قدرت معنوی و همدلی شیعه را به نمایش می‌گذارد؛ بدون تردید این همگرایی و وحدت می‌تواند به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل نیز کمک کند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه عراق نیز با قدردانی از عملکرد نیروهای ایرانی در ایام اربعین اظهار کرد: آنچه در این چند روز شاهد بوده‌ایم، فراتر از یک مدیریت مرزی معمولی است.

وی افزود: مدیریت و نظم بی‌نظیری که از سوی نیروهای مسلح، مأموران مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، موجب شده است زائران با آرامش و بدون هیچ‌گونه مشکل یا تأخیر از مرز عبور کنند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه با اشاره به هماهنگی بالای نیروهای امنیتی و اجرایی در سمت ایران گفت: این سطح از هماهنگی بسیار چشمگیر است و نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است.

وی دو ویژگی «انضباط و اقتدار» و «آماده‌باش و سرعت عمل» را از نقاط برجسته عملکرد نیروهای ایرانی عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح ایران توانسته‌اند ضمن حفظ امنیت کامل مرز، با برخوردی انسانی و خدمت‌گزارانه با زائران رفتار کنند.

رئیس پایانه مرزی زرباطیه ادامه داد: نیروهای ایرانی از قبل برای تمامی سناریوهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده بودند و این سطح از آمادگی باعث شد گلوگاه‌های مرزی به سرعت مدیریت شده و زائران در صف‌های طولانی دچار خستگی و معطلی نشوند.

وی در پایان از همکاری و تعامل نیروهای مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.

برچسب ها: اربعین ، سفر اربعین ، فراجا
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