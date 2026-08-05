جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در سفر به شهرستان لامرد، از بخشهای مختلف بیمارستان حاج محمود حاج حیدر بازدید و روند ارائه خدمات درمانی، ظرفیتها و نیازهای این مرکز را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت در این بازدید، هدف از سفر خود را بررسی میدانی وضعیت زیرساختهای حوزه سلامت شهرستان، ارزیابی عملکرد شبکه بهداشت و درمان در شرایط بحرانی و پیگیری نیازهای درمانی منطقه عنوان کرد.
ظفرقندی با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکایی_صهیونیستی به ورزشگاه لامرد که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان، از کودک دو ساله تا جوانان این شهرستان، انجامید؛ این اقدام را جنایتی آشکار علیه مردم بی دفاع و فاجعه ای انسانی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
وی با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، ضمن گفت و گو با پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان، از عملکرد کادر سلامت در پذیرش، درمان و رسیدگی به ده ها مجروح این حمله در جریان جنگ رمضان تقدیر کرد و ایثار، سرعت عمل و روحیه جهادی مدافعان سلامت را در مدیریت این بحران شایسته تحسین دانست.
وزیر بهداشت در جمع مسوولان شهرستان لامرد گفت: تلاشهای شبانهروزی همکاران ما در مدیریت این بحران و ارائه خدمات تخصصی به مجروحان در سختترین شرایط، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.
وی همچنین با بررسی مسائل و چالشهای موجود، بر حمایت وزارت بهداشت از توسعه خدمات درمانی شهرستان تأکید کرد و قول مساعد داد برای تقویت نیروی انسانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع کمبودهای این مرکز درمانی، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.