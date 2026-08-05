جوان آنلاین: بر اساس اعلام یوفا، قوانین محرومیت در رقابتهای فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا دستخوش تغییر شده و از این به بعد محرومیت یک جلسهای پس از چهار کارت زرد اعمال خواهد شد، این در حالی است که پیش از این محرومیت یک جلسهای در صورت دریافت سه کارت زرد اعمال میشد.
آستانه محرومیت بعدی نیز افزایش یافته و اکنون به جای دریافت پنجمین و هفتمین کارت زرد، به ششمین و هشتمین کارت زرد میرسد. این تغییر از قالب جدید رقابتها پیروی میکند که تعادل بین حجم مسابقات و کارتهای زرد را تغییر داده و خطر محرومیت از طریق تجمع کارتها را به طور نامتناسبی افزایش داده است.
تغییر دیگر، ساعتهای ورزشگاه را هدف قرار میدهد. تاکنون، برگزارکنندگان مسابقه نمیتوانستند زمان سپریشده را پس از اتمام زمان اصلی هر نیمه و همچنین در وقتهای اضافه نمایش دهند. این یک قانون قدیمی از دورانی است که هواداران نمیتوانستند مسابقات را به صورت زنده در ورزشگاه از طریق دستگاههای تلفن همراه دنبال کنند و تصاویر در مناطق فنی اطراف زمین ممنوع بود.
یوفا بند استاندارد را در تمام مقررات مسابقات خود به این صورت بازنویسی کرده است: «ساعتهای ورزشگاه میتوانند برای نشان دادن زمان سپریشده یا زمان باقیمانده استفاده شوند. زمان اضافه شده برای هر نیمه باید با دقایق اضافی نشان داده شود (در پایان ۴۵ دقیقه و در پایان ۹۰ دقیقه)، و نه به عنوان زمان بازی مداوم. همین امر در مورد وقتهای اضافه (در پایان ۱۰۵ دقیقه و در پایان ۱۲۰ دقیقه) نیز صدق میکند».