کد خبر: 1372618
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳
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علیرضا رئیسی مطرح کرد

اجرای پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور تا شهریور ماه

پزشک خانواده معاون بهداشت وزارت بهداشت از اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور تا شهریورماه خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگویی تلویزیونی از آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده خبر داد و اظهار کرد: در مرحله نخست اجرای برنامه، مقرر شد از هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی، یک شهرستان به‌عنوان پایلوت انتخاب شود؛ به‌گونه‌ای که این شهرستان شامل یک شبکه بهداشت و درمان با روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر باشد. هدف از این انتخاب آن است که برنامه ابتدا در مقیاس محدود اجرا شود، معایب و اشکالات آن شناسایی و برطرف شود و سپس امکان گسترش آن به سراسر استان فراهم شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بر همین اساس، در گام نخست، پنج دانشگاه علوم پزشکی پیشرو انتخاب شدند و از اول تیرماه در ۲۰ شهر اجرای فاز نخست برنامه آغاز شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: فاز دوم برنامه نیز که با حضور رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی و افتتاح شد، در ۲۰ شهرستان دیگر به اجرا درآمد. در مرحله بعد نیز، در شهریورماه ۱۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دیگر به این برنامه اضافه خواهند شد و مجموع مراکز مجری به ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی خواهد رسید. به این ترتیب، برنامه از پوشش گسترده‌ای در سراسر کشور برخوردار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه اجرا کاملاً آگاهانه و هوشمندانه طراحی شده است؛ چراکه کشور ما پهناور است و هر منطقه، فرهنگ، جغرافیا و مسائل خاص خود را دارد. نباید فراموش کنیم که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از مهم‌ترین اهداف و اصول خود را بر تحقق عدالت استوار کرده و هدف اصلی آن، ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات سلامت است.

رئیسی درباره جزئیات اجرای برنامه پزشک خانواده توضیح داد: در برنامه پزشک خانواده، قرار است هر خانوار تحت پوشش یک تیم سلامت مشخص قرار بگیرد؛ تیمی که شامل پزشک، مراقب سلامت، ماما و سایر اعضای تیم درمان است. این تیم مسئول مراقبت مستمر از سلامت اعضای خانواده خواهد بود و در صورت بروز بیماری، فرد را بر اساس نظام ارجاع به سطح بالاتر خدمات درمانی هدایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام ارجاع که به حفظ کرامت مردم کمک می‌کند، این است که بیمار به‌صورت رهاشده به متخصص ارجاع نمی‌شود. برای او نوبت متخصص گرفته می‌شود و زمان مراجعه از پیش مشخص است. بنابراین، فرد در روز تعیین‌شده با عزت و احترام به پزشک متخصص مراجعه می‌کند و هزینه خدمات نیز از قبل مشخص است.

وی گفت: در این طرح، چهار ویزیت نخست افراد در سطح یک کاملاً رایگان است. به عبارت دیگر، افرادی که از طریق نظام ارجاع به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند، برای ویزیت اولیه هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد. همچنین خدماتی مانند واکسیناسیون، مراقبت‌های پیشگیرانه، کنترل فشار خون، کنترل دیابت و سایر خدمات سلامت نیز در این سطح ارائه می‌شود. اگر پزشک عمومی تشخیص دهد که بیمار باید به متخصص ارجاع شود، برای او نوبت‌گیری انجام می‌شود. علاوه بر این، در مراکز تخصصی نیز ایستگاه پذیرش ویژه‌ای پیش‌بینی شده است تا افرادی که از طریق نظام ارجاع مراجعه می‌کنند، پذیرش شده، راهنمایی شوند و بدون سردرگمی به پزشک دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، سهم پرداختی بیمار نیز کاهش یافته است. پیش از این، بیماران برای ویزیت در بخش دولتی ۳۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کردند، اما اکنون این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته که مبلغ بسیار ناچیزی است.

رئیسی تصریح کرد: نکته مهم‌تر اینکه اگر بیمار پس از مراجعه به متخصص نیاز به بستری داشته باشد، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود و در صورت بستری، هزینه‌های درمان او در بیمارستان دولتی به‌صورت رایگان و با پرداخت صفر از سوی بیمار انجام خواهد شد. این یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع رقم می‌خورد. همچنین تمامی سوابق سلامت افراد، از ویزیت‌ها و خدمات سرپایی گرفته تا بستری و سایر خدمات درمانی، در پرونده الکترونیک سلامت ثبت و نگهداری می‌شود. این اطلاعات در دسترس خود فرد قرار دارد و در صورت مراجعه به سایر مراکز درمانی نیز قابل استفاده خواهد بود.

معاون وزارت بهداشت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه خدمات در ایام اربعین اشاره و بیان کرد: در ایام اربعین بیش از ۳۰۰۰ نفر از مراقبین ما در مراکز مرزی مراقبت‌های بهداشتی ارائه کردند و بیش از ۴ هزار مرکز بهداشت درمانی ما در سراسر کشور از شرق و تا غرب کشور درگیر این خدمت‌رسانی بودند و در ایام اربعین بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت به زائرین ارائه کردیم.

وی افزود: کشور ما در حوزه بهداشت و پیشگیری پیشرو است و ما ۲۷ سال است که یک مورد فلج اطفال نیز در کشور نداشته‌ایم اما کشورهای همسایه درگیر این بیماری هستند به همین دلیل در این ایام بیش از ۲۵ هزار واکسن فلج اطفال به اتباعی که وارد کشور شدند زدیم تا این بیماری منتقل نشود.

رئیسی با اشاره به نظارت‌های بهداشتی صورت گرفته در ایام اربعین نیز گفت: با توجه به هوای گرم بیش از ۲۳ تن مواد غذایی ‌امحا شدند.

برچسب ها: پزشک خانواده ، وزارت بهداشت ، رئیسی
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