جوان آنلاین: فرصت ثبت‌نام در آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی امروز ۱۴ مرداد به پایان می رسد.

به داوطلبان توصیه می‌شود ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند نام‌نویسی و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

آزمون‌های ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست‌ و پنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.