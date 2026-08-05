اتوبوس های رایگان شرکت واحد برای بازگشت زائران اربعین

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران، از آغاز خدمت‌رسانی رایگان ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای انتقال زائران اربعین حسینی از مرز مهران به تهران خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده گفت: از بامداد چهارشنبه عملیات بازگشت رایگان زائران از پایانه برکت، واقع در حدفاصل نقطه صفر مرزی و پل زائر، آغاز می‌شود و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت انتقال زائران به مقصد تهران را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این خدمت‌رسانی در راستای تسهیل بازگشت زائران و کاهش دغدغه‌های حمل‌ونقلی آنان انجام می‌شود، افزود: تمامی خدمات این ناوگان به صورت رایگان ارائه خواهد شد تا زائران با پایان مراسم اربعین با سهولت و آرامش بیشتری به تهران بازگردند.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین با اشاره به آخرین مرحله عملیات حمل‌ونقل مرزی اظهار کرد: ون‌های سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز از فردا در قالب آخرین مرحله این عملیات، حرکت خود را از مرز مهران به سمت تهران آغاز خواهند کرد و خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: این ون‌ها همانند روزهای گذشته، امروز نیز با انجام مأموریت انتقال زائران از مرز مهران به کرمانشاه و ایستگاه راه‌آهن، موفق شدند حدود ۵۰۰ نفر از زائران را جابه‌جا کنند که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی منطقه مرزی داشته است.

علیزاده ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و نیروهای حاضر در عملیات حمل‌ونقل اربعین، تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل شهرداری تهران تا پایان بازگشت زائران به کار گرفته شده است تا خدماتی شایسته، ایمن و رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.