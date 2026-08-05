ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ ماه صفر مصادف با روز پنجشنبه ۱۵ مرداد خواهد بود و بعد از آن، مرز‌های اربعینی به حالت عادی خود برمی‌گردند.

جوان آنلاین: ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۱۴ اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آب آشامیدنی بهداشتی و بسته‌بندی شده به قدر نیاز زائرین در دسترس قرار گرفته است؛ بنابراین درخواست می‌شود از آب‌های غیربسته‌بندی استفاده نکنید و در صورت بروز هرگونه علائم بیماری، بلافاصله به مراکز امدادی و درمانی مستقر در طول مسیر و شهرهای زیارتی مراجعه کنید.

همچنین ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد: بمنظور مدیریت بهتر وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مطلوب به زائران درخواست می‌شود زائرین گرامی در مسیر برگشت استفاده از همه مرزها را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهند و مجدد تاکید می‌شود با توجه به خستگی مفرط ناشی از شرایط سفر، هموطنانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، برای حفظ سلامت و جان خود و سایر سرنشینان به خصوص فرزندان عزیز، قبل از رانندگی و در طول سفر حتماً استراحت کنند.

براساس عرف معمول، اکثر مواکب عراقی از بعد از ظهر روز اربعین نسبت به جمع‌آوری موکب‌ها اقدام می‌کنند و سطح خدمات‌دهی کاهش می‌یابد؛ بنابراین زائران توجه لازم در خصوص مدیریت پایان سفر خود را اعمال کنند و نیز برابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تعدادی از مواکب ایرانی تا دو روز پس از مراسم اربعین در کشور عراق و پایانه‌های مرزی فعال است و به زائران گرامی خدمت‌رسانی می‌کنند اما به دلیل کثرت جمعیت زائران تاکید می‌شود در صورت امکان برگشت خود را به روزهای بعد از اربعین موکول نکنند.

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ ماه صفر مصادف با روز پنجشنبه ۱۵ مرداد خواهد بود و بعد از آن، مرزهای اربعینی به حالت عادی خود برمی‌گردند.