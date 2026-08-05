اولین شوک به لیگ برتر بسکتبال؛ مخدومی نیامده رفت

جوان آنلاین: رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری قرار است با حضور ۱۲ تیم آغاز شود که طی آن تیم‌های شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل) و تیم‌های نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان ( تیم‌های راه یافته ) به میدان خواهند رفت.

در شرایطی که در روزهای گذشته نام صالح مخدومی به عنوان سرمربی شهرداری گرگان مطرح شده بود اما در ساعات گذشته روند کار به شکلی پیش رفت که این همکاری قبل از شروع لیگ، تمام شد و مسوولان این تیم با گزینه‌های دیگری وارد مذاکره شده‌اند تا از بازار نقل و انتقالات عقب نمانند.

در این میان یک تیم دیگر لیگ برتری در صدد است تا با صالح مخدومی به توافق برسد که به احتمال بسیار این مذاکرات تا ساعاتی دیگر به سرانجام خواهد رسید. بازار داغ نقل و انتقلات همچنان ادامه دارد. و تا ۳۱ مرداد تیم‌ها فرصت دارند نفرات مد نظر خود را در اختیار بگیرند.

گفتنی است با توجه به بازی‌های آسیایی ناگویا و شرایط موجود به نظر می‌رسد لیگ برتر در فصل جدید نیمه دوم مهرماه آغاز شود.