جوان آنلاین: پس از جدایی هوگو بروس از هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی، رسانه‌های آفریقایی از پیتسو موسیمانه به عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی او یاد می‌کنند. برخی گزارش‌ها حتی مدعی شده‌اند که مذاکرات طرفین به مراحل نهایی رسیده و احتمال امضای قراردادی ۴ ساله نیز وجود دارد.

پیتسو موسیمانه پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی بوده و با تیم‌هایی مانند ماملودی ساندونز و الاهلی مصر افتخارات متعددی کسب کرده است. این سرمربی ۶۲ ساله در فوتبال ایران نیز مربی شناخته شده‌ای است و در مقطعی هدایت استقلال را بر عهده داشت.

با این حال، فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی تاکنون تنها جدایی بروس را به صورت رسمی تأیید کرده و هنوز نام سرمربی جدید را اعلام نکرده است. بروس پس از تاریخ‌سازی با آفریقای جنوبی و رساندن این تیم به مرحله حذفی جام جهانی برای نخستین‌بار، اعلام کرد قصدی برای ادامه دادن به مربیگری در این کشور ندارد.

باید منتظر هفته‌های آینده ماند و دید سرمربی استقلال بار دیگر روی نیمکت بافانا بافانا خواهد نشست یا خیر.