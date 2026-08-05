جوان آنلاین: رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی اخیراً به میزبانی صربستان برگزار شد و ملی‌پوشان کشورمان یک طلا و یک برنز کسب کردند. مدال طلا توسط تیم دو نفره ساره جوانمردی و علی گلوی در میکس تپانچه به دست آمد.

جدا از جوانمردی که باز هم خوش درخشید و طلا و برنز به ارمغان آورد، درخشش علی گلوی نیز در نوع خود بسیار قابل توجه بود؛ ورزشکاری که اولین حضورش در یک رویداد بین‌المللی در پاراتیراندازی را تجربه می‌کرد و در همین نخستین اعزام صاحب مدال طلا شد.

گلوی در این باره گفت: نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار شامل برترین‌های دنیا از ۵۱ کشور حضور داشتند و مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد. خوشحالم علاوه بر کسب مدال طلا، ورودی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و همچنین مسابقات جهانی در کره جنوبی را به دست آوردم.

وی بیان اینکه در صربستان کلاس‌بندی شد، ادامه داد: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته بودم و رکوردهایم خوب بود، اما توقع کسب طلا در نخستین حضور را نداشتم. رقابت بسیار سختی بود و رکوردها قابل توجه بودند، اما خوشبختانه در کنار ساره جوانمردی این طلا را به دست آوردیم.

گلوی که از ناحیه پای راست دچار معلولیت و جانبازی است، درباره حضورش در ورزش گفت: متولد سال ۱۳۶۷ هستم. بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ در تیراندازی فعالیت داشتم و حتی به چند رویداد آسیایی و جهانی نیز اعزام شدم، اما بنا به دلایلی تیراندازی را رها کردم و حتی سلاحم را فروختم. سال ۱۴۰۳ در جریان درگیری با اشرار در زاهدان، تیر خوردم و با وجود تلاش‌های پزشکان، پای راستم قطع شد و حالا از پروتز استفاده می‌کنم. تجربه حضور در تیراندازی را داشتم و با توجه به این موضوع و پیشنهاد دوستان، از سال ۱۴۰۴ به سمت پاراتیراندازی رفتم و با رکوردگیری‌هایی که انجام شد، به تیم ملی رسیدم.

ملی‌پوش پاراتیراندازی افزود: پس از قطع پای راستم، خانه‌نشین و افسرده شدم، چون قبل از این اتفاق تحرک زیادی داشتم و ورزش می‌کردم، اما به یکباره این اتفاق برایم رخ داد. به پیشنهاد دوستان وارد پاراتیراندازی شدم و رئیس هیئت جانبازان و توان‌یابان زاهدان نیز ضمن ایجاد انگیزه برایم، پیگیری‌های زیادی انجام داد. حالا هم خوشحالم که در این رشته حضور دارم و امیدوارم باز هم افتخارآفرینی کنم.

وی درباره ورود دیر هنگام به ورزش قهرمانی گفت: سن در تیراندازی ملاک خوبی نیست، آنچه اهمیت دارد، شرایط روحی و جسمی و روانی است. تیراندازان زیادی در دنیا هستند که سن زیادی دارد و می‌توانند با تمرکز کافی رقابت کنند.

گلوی درباره رویدادهای پیش‌رو گفت: مسابقات صربستان یک تجربه بسیار خوب برای بازی‌های پاراآسیایی و مسابقات جهانی کره جنوبی بود. ان‌شاءالله به حضور در اردوها ادامه می‌دهم؛ چرا که قرار است در نیمه اول شهریور به کره جنوبی برویم و اواخر مهر نیز اعزام به ناگویا را داریم. قطعاً به دنبال مدال طلا در هر دو رویداد، به ویژه بازی‌های پاراآسیایی هستم، اما از حالا نیم نگاهی به پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس دارم، چون فقط دو سال فاصله مانده و باید به تلاشم ادامه بدهم تا در آنجا نیز موفق باشم.

وی در پایان درباره شرایط خانوادگی‌اش یادآور شد: دارای ۴ فرزند هستم و در ماه‌های اخیر که برای شرکت در اردوها به تهران می‌آیم، این رفت و آمد و دوری از خانواده برای همسر و فرزندانم بسیار سخت است. همسرم در غیاب من و با وجود اینکه شرایط دشوار است، تلاش بسیار زیادی می‌کند. او مشوق اصلی من است و امیدوارم با افتخاراتی که به دست می‌آورم، زحماتش را جبران کنم.