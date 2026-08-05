نشست اضطراری اینفانتینو با مدیران ارشد فیفا

جوان آنلاین: بحران مدیریتی در فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پس از شکست طرح بحثبرانگیز فروش بخشی از فعالیتهای تجاری این نهاد وارد مرحله تازهای شده و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، در واکنش به موج گسترده انتقادهای داخلی، مدیران ارشد این سازمان را برای برگزاری نشستی اضطراری به مراکش فراخوانده است.
روزنامه The Athletic گزارش داده است که اینفانتینو قرار است روز چهارشنبه (۱۴ مرداد) در مراکش با اعضای ارشد مدیریت فیفا دیدار کند؛ نشستی که در پی شکست طرح FIFA Forward Enterprise (FFE) برگزار میشود؛ پروژهای که هدف آن واگذاری بخشی از سهام فعالیتهای تجاری و برگزاری مسابقات فیفا به سرمایهگذاران خصوصی بود.
اینفانتینو هفته گذشته در پی مخالفت گسترده فدراسیونهای فوتبال و انتقادهای جهانی ناچار شد این طرح را کنار بگذارد اتفاقی که اکنون جایگاه او در رأس فیفا را نیز با تهدید جدی روبهرو کرده است.
فشارها بر رئیس فیفا روز دوشنبه افزایش یافت؛ چرا که ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا، نیز به جمع مخالفان این طرح پیوست و در کنار کوین لامور مدیر اجرایی عملیات فیفا مخالفت خود را با پروژه FFE اعلام کرد.
گرافستروم که طبق گزارش The Athletic از جزئیات این طرح اطلاعی نداشت، در نامهای خطاب به کارکنان فیفا که نسخهای از آن در اختیار این رسانه قرار گرفته، نوشت: افراد، مقاطع ناپایدار و اتفاقات تأسفبار میآیند و میروند.» او همچنین اتفاقات اخیر را «زنجیرهای غمانگیز و بهشدت قابل سرزنش» توصیف کرد.
این موضعگیری در ادامه اظهارات کوین لامور بود که جمعه گذشته در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده بود کارکنان فیفا «فریب خوردهاند» و پروژه FFE را «طرح یک نفر» خوانده بود.
هرچند لامور در اظهارات خود نامی از اینفانتینو نبرد و مستقیماً از او انتقاد نکرد، اما آرسن ونگر، مدیر توسعه جهانی فوتبال فیفا، نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نخستین بار از طریق گزارشهای رسانهای از این پروژه مطلع شده است.
در بیانیه ونگر که توسط فیفا منتشر شد، آمده است: اتفاقات اخیر در فیفا نیازمند شفافسازی از سوی من است. من هیچ نقشی در این طرح راهبردی نداشتم و نخستین بار از طریق رسانهها از آن مطلع شدم.
او افزود: تصمیم برای کنار گذاشتن این پروژه کاملاً ضروری و بدون هیچ تردیدی درست بود، زیرا من عمیقاً به فیفایی مستقل باور دارم که با تعهد، شفافیت و صداقت در خدمت فوتبال باشد.
در حالی که فشارهای داخلی بر اینفانتینو رو به افزایش است، شاهزاده علی بن الحسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن و یکی از نامزدهای سابق ریاست فیفا، نیز با انتشار بیانیهای تند در شبکههای اجتماعی، فشارهای بیرونی را تشدید کرد.
او در این بیانیه، فیفا را به «باجگیری» متهم کرد و نوشت: ما در اردن به حفظ ارزشهای اخلاقی افتخار میکنیم. پیش از این نیز از او حمایت نکردیم و اکنون هم چنین نخواهیم کرد. تمام این ماجرا مصداق باجگیری است و ما هرگز در برابر آن تسلیم نخواهیم شد.
در همین حال، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز خواستار کنارهگیری اینفانتینو شده و اعلام کرده است که دیگر به رهبری او اعتماد ندارد.
همچنین انتظار میرود فدراسیون فوتبال انگلیس نیز همانند فدراسیون فوتبال ولز، نامه حمایت خود از نامزدی دوباره اینفانتینو در انتخابات سال آینده ریاست فیفا را پس بگیرد.
در سوی دیگر، اگرچه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (Concacaf) میزبان جام جهانی تابستان امسال ـ هنوز همانند یوفا بهطور رسمی خواستار تغییر در رأس مدیریت فیفا نشدهاند، اما هر دو کنفدراسیون خواستار دریافت توضیحاتی فوری از اینفانتینو درباره اتفاقات اخیر شدهاند.