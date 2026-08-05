شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر

یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس که در جریان حمله و تیراندازی چند روز پیش به خودرو پلیس در ایرانشهر مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

جوان آنلاین: یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس که در جریان حمله و تیراندازی چند روز پیش به خودرو پلیس در ایرانشهر مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در تشریح این ماجرا اعلام کرد: چندی پیش افرادِ مسلح در ایرانشهر به یک دستگاه خودروی پلیس تیراندازی کردند که در جریان این اقدام تروریستی یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس به نام "نورالله ناروئی" که برای گزینش و استخدام جوانان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در حال فعالیت بود؛ مجروح شد.

این نیروی پلیس بلافاصله به یکی از مراکز درمانی استان منتقل شد اما متاسفانه بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

اقدامات پلیس برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت ادامه دارد.