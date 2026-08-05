جوان آنلاین: منابع آگاه اعلام کردند که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، حدود ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای سامانه پدافندی تاد THAAD و نزدیک به نیمی از موشکهای پاتریوت را مصرف کرده است.
این شبکه همچنین به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ارتش آمریکا تقریباً تمامی تسلیحات دوربرد و دقیق زمین به زمین خود را در جریان این درگیری به کار گرفته است.
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همچنین حدود نیمی از ذخایر موشکهای کروز «تاماهاوک» را نیز در جنگ با ایران مصرف کردهاند.
سیانان به نقل از منابع خود افزود که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا نسبت به کاهش خطرناک ذخایر مهمات وزارت جنگ این کشور هشدار دادهاند و این موضوع به یکی از نگرانیهای اصلی پنتاگون تبدیل شده است.
در همین حال، مقامهای آمریکایی به سیانان گفتهاند که کاهش موجودی سامانههای دفاع هوایی ایالات متحده، نگرانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز برانگیخته است.