در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات و با هدف بررسی دقیق روند اجرای طرح «فواد» در واحدهای اجرایی، بازرسان طرح فواد با حضور در اداره‌کل تأمین اجتماعی استان البرز، روند اجرای این طرح و نحوه ارائه خدمات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

این بازدید با همراهی رئیس اداره بازرسی اداره‌کل تأمین اجتماعی استان البرز انجام شد و طی آن، نحوه اجرای فرآیندهای مرتبط با طرح فواد، میزان رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، کیفیت عملکرد واحدها و چگونگی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

بازرسان در جریان این حضور، ضمن بررسی میدانی فرآیندها و گفت‌وگو با مسئولان و کارکنان، بر اجرای دقیق، منسجم و باکیفیت طرح فواد، تسریع در فرآیندهای خدمت‌رسانی، افزایش رضایتمندی مخاطبان و رعایت حقوق بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران تأکید کردند.

همچنین نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در روند اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت‌های تخصصی و پایش فرآیندها به‌منظور ارتقای سطح خدمت‌رسانی و افزایش بهره‌وری تأکید شد.

این بازدید در راستای سیاست‌های اداره‌کل تأمین اجتماعی استان البرز برای بهبود مستمر کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مخاطبان و حرکت به سمت ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و مطلوب‌تر انجام شد.