این بازدید با همراهی رئیس اداره بازرسی ادارهکل تأمین اجتماعی استان البرز انجام شد و طی آن، نحوه اجرای فرآیندهای مرتبط با طرح فواد، میزان رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه، کیفیت عملکرد واحدها و چگونگی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
بازرسان در جریان این حضور، ضمن بررسی میدانی فرآیندها و گفتوگو با مسئولان و کارکنان، بر اجرای دقیق، منسجم و باکیفیت طرح فواد، تسریع در فرآیندهای خدمترسانی، افزایش رضایتمندی مخاطبان و رعایت حقوق بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران تأکید کردند.
همچنین نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود در روند اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارتهای تخصصی و پایش فرآیندها بهمنظور ارتقای سطح خدمترسانی و افزایش بهرهوری تأکید شد.
این بازدید در راستای سیاستهای ادارهکل تأمین اجتماعی استان البرز برای بهبود مستمر کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مخاطبان و حرکت به سمت ارائه خدمات سریعتر، دقیقتر و مطلوبتر انجام شد.