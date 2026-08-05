علی مهدی‌پور اظهارداشت : در راستای تأمین آب مورد نیاز شهرک صنعتی امید البرز و با هدف استفاده از منابع آب غیرمتعارف، عملیات اجرایی پروژه خط انتقال پساب تصفیه‌شده کرج از شهرک صنعتی کوثر به شهرک صنعتی امید البرز با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست.

وی افزود:این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۸ میلیارد ریال در دست اجرا بوده و پس از تکمیل، خط انتقال مذکور به تصفیه‌خانه استحصال پساب شهرک صنعتی امید البرز متصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در ادامه اظهار کرد؛ این طرح، گامی مؤثر در راستای تأمین پایدار آب، مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی امید البرز به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه استفاده هدفمند از پساب تصفیه‌شده را در این شهرک فراهم کند.