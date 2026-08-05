اینجانب،حسین مهری به نمایندگی از بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان البرز، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از ریاست محترم اتاق اصناف مرکز استان البرز، ریاست محترمه اتحادیه مشاورین املاک کرج، فرمانده و اعضای گرانقدر پایگاه بسیج شهید افراسیابی (اتحادیه املاک کرج )، روسای محترم اتحادیههای صنفی کرج ، فرماندهان پایگاههای بسیج اتحادیههای صنفی کرج و همچنین شورای فرماندهی حوزه مرکزی شهدای بسیج اصناف کرج که با اخلاص، روحیه جهادی و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در برپایی و خدمترسانی شایسته مواکب جاماندگان اربعین حسینی نقشآفرینی کردند، اعلام میدارم. بیتردید، این حضور ارزشمند و خدمت خالصانه، جلوهای از فرهنگ عاشورا و تبلور همبستگی، مسئولیتپذیری و ولایتمداری خانواده بزرگ اصناف است که در دفتر افتخارات این مجموعه ماندگار خواهد شد.
از درگاه خداوند متعال، برای همه خادمان مکتب حسینی، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و توفیق استمرار خدمت در مسیر آرمانهای بلند اسلام، انقلاب اسلامی و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) را مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
️ حاج حسین مهری - ریاست بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان البرز