جوان آنلاین: احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور امروز در بازدید از پایانه مرزی مهران، در جمع خبرنگاران با تاکید بر محوریت مدیریت امن و سریع بازگشت زائران از عراق، اظهار کرد: با توجه به آمار جابهجاییها، از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اعزام شده، تاکنون بیش از یک میلیون نفر وارد خاک ایران شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ هزار نفر از زائران همچنان در عراق حضور دارند که مدیریت بازگشت آنان در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
فرمانده انتظامی کل کشور در خصوص زیرساختهای حملونقل برای زائران گفت: با همکاری اداره کل راهداری و وزارت راه و شهرسازی، ناوگان حملونقل شامل بیش از یک هزار اتوبوس برای انتقال زائران به شهرهای مقصد پیشبینی شده است تا زائران در مسیر رسیدن به مقصد با کمبود وسیله نقلیه یا مشکلات جابجایی مواجه نشوند.
رادان با تأکید بر لزوم رعایت نظم در مرز، از زائران خواست با مدیریت زمان سفر و عدم تمرکز تردد در ساعات پایانی، از ظرفیتهای مختلف مرزی استفاده کنند. وی همچنین تصریح کرد: نیروهای پلیس مرزبانی، یگانهای ویژه و پلیس راهور تا لحظه بازگشت آخرین زائر به میهن، در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی برای حفظ امنیت و نظم در مسیرهای تردد باقی میمانند.
بهگزارش تسنیم، ایلام، بهعنوان یکی از استانهای مرزی ایران، با میزبانی از گذرگاه مهران، نقش کلیدی در تسهیل سفر زائران اربعین ایفا میکند. طبق برآوردهای آماری، بیش از 60 درصد زائران اربعین، مهران را بهعنوان نقطه ورود اصلی خود به خاک عراق برمیگزینند.
آمادگیهای گسترده در حوزه زیرساختهای جادهای، از جمله اصلاح مسیرهای کوهستانی و ایمنسازی تونلها، از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر با هدف روانسازی تردد زائران در این منطقه انجام شده است، این اقدامات باعث شده است در اوج موج اربعین، مهران توانایی مدیریت تا 400 هزار تردد در روز را داشته باشد.
نزدیکی به مراکز زیارتی مهم و کاهش فاصله تا بغداد، کنار امنیت بالای این مرز، از دلایل اصلی انتخاب این مسیر توسط زائران ایرانی و عراقی است، همچنین، حضور پررنگ موکبهای مردمی در مسیر مهران تا نجف و کربلا، فضای خدماتی و معنوی ویژهای را برای زائران فراهم آورده است.
در سال گذشته، این گذرگاه بینالمللی شاهد عبور نزدیک به 8 میلیون نفر بوده است که نشان از توانمندی و اهمیت راهبردی مرز مهران در مدیریت جمعیتهای میلیونی طی ایام اربعین دارد.