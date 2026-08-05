جوان آنلاین: سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نرخ سرویس مدارس و نحوه نظارت بر عملکرد سرویس‌های دانش‌آموزی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران نرخ عادله‌ای را برای سرویس مدارس تعیین کرده است؛ نرخی که هم برای خانواده‌ها قابل قبول باشد و هم برای رانندگان سرویس مدارس از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: این نرخ به‌صورت رسمی در سایت شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران منتشر شده است. همچنین در مصوبه شورای شهر تأکید شده که نرخ‌های مصوب باید به اطلاع والدین و مسئولان مدارس برسد تا هیچ مبلغی بیش از نرخ تعیین‌شده از خانواده‌ها دریافت نشود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: دریافت هرگونه مبلغی بیش از نرخ مصوب شورای شهر، غیرقانونی است و شهروندان و والدین می‌توانند این تخلفات را از طریق سامانه 137 شهرداری تهران یا سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گزارش کنند. دستگاه‌های مسئول نیز موظف به رسیدگی و برخورد با متخلفان هستند.

تشکری هاشمی با اشاره به فعالیت برخی سرویس‌های غیرمجاز گفت: در برخی موارد شاهد ارائه خدمات سرویس مدارس خارج از چارچوب شرکت‌های معرفی‌شده از سوی سازمان تاکسیرانی هستیم که با نرخ‌های غیرمجاز فعالیت می‌کنند. به همین دلیل از والدین درخواست می‌کنیم صرفاً از شرکت‌ها و سرویس‌هایی استفاده کنند که دارای مجوز رسمی از سازمان تاکسیرانی تهران هستند تا علاوه بر رعایت نرخ‌های مصوب، استانداردهای ایمنی، سلامت و کیفیت سفر دانش‌آموزان نیز مطابق آیین‌نامه سرویس مدارس رعایت شود.

وی درباره گزارش‌هایی مبنی بر انتقال زودهنگام دانش‌آموزان به مدارس نیز اظهار کرد: اگر سرویس‌های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی دانش‌آموزان را ساعت‌ها زودتر از زمان شروع کلاس‌ها به مدرسه منتقل کنند و موجب معطلی آنها شوند، این اقدام نیز تخلف محسوب می‌شود. والدین می‌توانند چنین مواردی را از طریق سامانه 137 یا به نمایندگان سازمان تاکسیرانی که نظارت میدانی بر سرویس‌ها دارند، گزارش کنند تا برخورد لازم صورت گیرد.