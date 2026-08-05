جوان آنلاین: اعمال هرگونه تغییر در لیگ برتر فوتبال ایران میتواند یک جنجال را در پی داشته باشد، چراکه همیشه مخالفان و موافقانی هستند که روی تصمیمات نهایی تأثیرگذارند و اگر حرفشان به کرسی ننشیند، کار را به مجامع بینالمللی میکشانند. سقوط مس رفسنجان به لیگ یک، تازهترین نمونهای است که میتوان به آن اشاره کرد.
تأثیر منفی بهاتمام نرسیدن فصل بیستوپنجم روی سقوط و صعود تیمها نیز مشخص است. درحالیکه سازمان لیگ و فدراسیون برای برگزاری مسابقات همچنان با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه هستند، تعداد تیمهای لیگ برتر به ۱۸ تیم افزایش یافته و حال آنکه تنها یک تیم راهی دسته یک شده است.
تصمیمات جدید
پرونده فصل قبل که بسته و معلوم شد دیگر خبری از برگزاری دیدارهای باقیمانده نخواهد بود، بسیاری از باشگاهها درخواست افزایش تعداد تیمها را مطرح کردند، به این بهانه که حق تیمها ضایع نشود. گفته میشود مدیران ۱۲ باشگاه با این پیشنهاد موافق بودند. اما نتیجه نشان میدهد که بیش از همه، تیم ذوبآهن است که از اجرایی شدن این پیشنهاد سود برده و به جای سقوط به لیگ دسته یک، همچنان در لیگ برتر باقی مانده است. لیگ برتر ایران پس از سالها از ۱۶ تیم به ۱۸ تیم افزایش پیدا کرده و تیمهای حاضر باید منتظر بازیهای فشردهتر از همیشه باشند. بر این اساس تنها یک تیم به دسته یک سقوط کرده و در عوض نساجی مازندران و مس شهربابک، دو تیم نخست لیگ یک، مستقیماً راهی لیگ برتر شدهاند. علاوهبر این، فدراسیون تصمیم گرفت برای تعیین سومین تیم صعودکننده به لیگ برتر، پلیآف برگزار کند؛ جدال بین تیم آخر لیگ برتر (مس رفسنجان) و تیم سوم لیگ یک (صنعت نفت آبادان).
غیبت مسیها
باشگاه مس رفسنجان تصمیم فدراسیون را نپذیرفت و مسیها نهتنها در پلیآف شرکت نکردند، بلکه به دادگاه عالی ورزش (CAS) شکایت کردند. جدول فریزشده مبنای فدراسیون برای تعیین تیم سقوطکرده در نظر گرفته شده، ولی مسیها نیز مدعی هستند در صورت یکسان بودن شرایط و برگزاری همه بازیها، قطعاً از قعر جدول فاصله میگرفتند.
این تفکر باعث شد در بازی ۳۱ تیرماه در ورزشگاه شهرقدس، تیم مس رفسنجان برخلاف صنعت نفت در زمین مسابقه حاضر نشود. درحالیکه آبادانیها بهموقع در زمین حضور داشتند و این موضوع به سود آنها تمام شد. طبق گزارش داوران و مسئولان برگزاری مسابقه، پرونده مس به کمیته انضباطی رفت و همانطور که انتظار میرفت، صنعت نفت پیروز بازی معرفی شد. تیم خوزستانی هم با رأی کمیته انضباطی بعد از نساجی و مس شهربابک، به جمع لیگبرتریها پیوست.
شکایت خارجی
مدیران باشگاه کرمانی همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و شکایتشان را از طریق CAS پیگیر هستند. مسیها برای حضور نیافتن در بازی پلیآف، استدلالهای خودشان را دارند و معتقدند حقشان ضایع شده است.
نیمهکاره ماندن مسابقات و یکسان نبودن شرایط تیمها، یکی از انتقادهای این تیم است. مسیها با اشتباه خواندن تصمیم فدراسیون برای برگزاری پلیآف، به دادگاه عالی شکایت کرده و معتقد به پیروزی در این دادگاه هستند. با این وجود، سازمان لیگ نیز استنادهای قانونی خاص خود را دارد و از تصمیمش دفاع میکند. فورسماژور خواندن شرایط، یکی از استدلالهای سازمان لیگ است و این قانون خیال آنها را از بابت رأی CAS راحت کرده است. این سازمان در تشریح تصمیم خود، روی نیمهتمام ماندن فصل گذشته به دلیل شرایط منطقهای و ملاک قرار دادن جدول مسابقات در پایان هفته بیستودوم تأکید کرده است. ۱۵ امتیازی بودن مس رفسنجان در قعر جدول، آن هم با انجام یک بازی بیشتر نسبت به ذوبآهن ۱۹ امتیازی، بخش دیگری از استدلال سازمان لیگ بوده و آنها مدعیاند یک فرصت دوباره به مس دادهاند. اما رفسنجانیها از این فرصت استفاده نکردهاند. درحالیکه باشگاه معترض مدعی است با توجه به هشت بازی و ۲۴ امتیاز باقیمانده، ملاک قرار دادن جایگاه تیمها در هفته بیستودوم، تصمیم نادرستی بوده است.
جنگ دنبالهدار
همه امید باشگاه مس رفسنجان به رأی دادگاه عالی ورزش است و اینکه تصمیم سازمان لیگ عادلانه و شفاف نبوده است. فدراسیون با حواشی بسیار زیاد دستوپنجه نرم میکند و اینکه همیشه تعدادی از تیمها ناراضی و شاکی هستند، جزئی از همین حواشی است. سالهاست همه به همه چیز معترض هستند و ضعف مدیریت، اعتراضها را بیش از پیش به قهقرا سوق داده است.