داستان یک سهمیه آسیایی!

جوان آنلاین: ناتمام ماندن بیستوپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال به دلیل شرایط خاص کشور، حواشی جدیدی برای فوتبال کشورمان به همراه داشت. معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از آنها بود و هنوز هم جنگ و دعوای تیمهای مدعی تمام نشده است.
گرفتن سهمیه حضور در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا قوانین خودش را دارد و اگر همه چیز طبق روال پیش میرفت، دو تیم اول لیگ برتر به لیگ نخبگان میرفتند و سهمیه لیگ قهرمانان نیز به تیم سوم میرسید. اما ناتمام ماندن لیگ بیستوپنجم و البته سوءمدیریت فدراسیون، زمینهساز یک جنجال بزرگ شد. این جنجال باعث شده فدراسیون با مکاتبات و پیگیریهای زیاد درصدد رفع و رجوع گاف خود باشد و شایعات زیادی هم در مورد سهوی یا عمدی بودن این گاف مطرح شود.
دعوا سر یک سهمیه
بعد از معرفی شدن استقلال و تراکتور برای لیگ نخبگان، قضیه انتخاب نماینده ایران در لیگ قهرمانان بیشتر از حد تصور پیچیده و بغرنج شد. طبق جدول لیگ نیمهتمام، سپاهان میبایست به آسیا معرفی میشد، اما تیم اصفهانی به دلیل ناتوانی در کسب مجوز حرفهای این فرصت را از دست داد. پس از این بود که سه تیم دیگر وارد گود شدند و خود را مدعی حضور در آسیا دانستند. گلگهر (چهارم)، چادرملو (پنجم) و پرسپولیس (ششم) همان سه تیمی بودند که برای گرفتن سهمیه رقیب هم بودند و خود را شایسته آسیایی شدن میدانستند. در حالی که تیم سیرجانی خود را مستحق حضور در لیگ قهرمانان میدانست، اما تیم اردکانی و حتی پرسپولیس ردهششمی نیز معترض بودند. این دو تیم یکسان نبودن بازیهای انجام شده با گلگهر را دلیل اعتراض خود میدانستند. علاوه بر جایگاه این سه تیم در جدول، داستان شکایت گلگهر از چادرملو به خاطر بازی رودرروی دو تیم و استفاده نماینده استان یزد از بازیکن غیرمجاز هم مطرح بود.
راهحل فرمالیته
در شرایطی که بازیها نیمهکاره ماند وایافسی نیز برای معرفی نماینده آخر مهلت تعیین کرده بود، فدراسیون برای راضی نگه داشتن هر سه تیم مدعی، تصمیمی عجیب گرفت و اقدام به برگزاری تورنمنت سهجانبه کرد تا تیم پیروز راهی آسیا شود. در عین حال فدراسیون تأکید کرد اگر رأی شکایت گلگهر از چادرملو تا ۳۱خرداد به سود نماینده سیرجان اعلام شود، گلگهر به آسیا معرفی خواهد شد. تورنمنت سهجانبه اوایل تیرماه برگزار و چادرملو برنده آن شد. در حالی که همه خیال میکردند نام نماینده استان یزد به آسیا اعلام خواهد شد، اما خبر آمد که فدراسیون براساس مهلتایافسی، نماینده لیگ قهرمانان را تا قبل از ۱۰ خردادماه معرفی کرده است؛ گلگهر! جدای از این، رأی کمیته استیناف نیز ۶ مرداد اعلام شد. نهتنها تورنمنت مندرآوردی سهجانبه تأثیری در انتخاب نماینده ایران در لیگ قهرمانان نداشت، بلکه رأی استیناف نیز حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را داشت، چراکه دبیرکل فدراسیون خیلی زودتر از اینها و بدون توجه به این مسائل، نام گلگهر سیرجان را به آسیا معرفی کرده بود.
ادامه جنجالها
مدیریت نادرست، پراشتباه و ضعیف نتیجهای ندارد جز جنجالسازیهای متوالی. در واقع نیمهکاره ماندن لیگ برتر بهانهای شده تا همه اشتباهات و ضعفها را با آن ماستمالی کنند و روی آنها سرپوش بگذارند. هنوز که هنوز است، کسی نمیداند ایده برگزاری تورنمنت سهجانبه از کجا آمد و آقایان چطور به این جمعبندی رسیدند. تیم ششم جدول چطور میتواند ادعای کسب سهمیه داشته باشد، در حالی که چند تیم دیگر در همان جدول فریز شده بالای سرش ایستادهاند. اگر یکسان نبودن تعداد بازیهای انجام شده ملاک بود، فدراسیون حتی به قانون خودش نیز احترام نگذاشت که اگر میگذاشت، حالا مجبور نبود بیانیههای مختلف صادر کند و از تلاش نیروهایش برای اعمال تغییرات در نام تیمهای معرفی شده بگوید.
فدراسیون مدعی است با ارسال نامههای متعدد به کنفدراسیون آسیا، تمام تلاشش را برای گرفتن حق چادرملو به کار گرفته است. اذعان به حق چادرملو اردکان برای حضور در آسیا خود عذر بدتر از گناه است. ارسال صحیح نام تیمها به کنفدراسیون یکی از ابتداییترین وظایف فدراسیون است، اما در این بخش نیز سوءمدیریتی بزرگ رقم خورده و در حقیقت فاجعهای بزرگ اتفاق افتاده است. تغییر سرنوشت یک تیم در فوتبال حرفهای موضوعی نیست که به سادگی از کنارش رد شوند. اما در فوتبال ما حتی از موضوعات مهمتر از این عبور کرده و با عادی جلوه دادن آن، مدیران خود را از هرگونه اشتباه و تقصیر مبری جلوه دادهاند. فصل عجیبی پیش روی فوتبال ایران است و به هر طرفش که نگاه میکنید، همه شاکی هستند و معترض. تصور کنید تلاشهای فدراسیون به جایی نرسد و تیمی دیگر به جای تیمی که حقش است، در آسیا حاضر شود، یا اینکه بالاخره نام چادرملو جایگزین گلگهر شود؛ در هر دو صورت اشتباه رخ داده را تحت هیچ شرایطی نمیتوان لاپوشانی کرد و آقایان بابت این افتضاح باید پاسخگو باشند.