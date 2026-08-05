جواد صادقلو یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی شهرستان را پل روگذر راه‌آهن امامزاده جعفر عنوان کرد و گفت: این پروژه که بیش از یک دهه با مشکلات حقوقی و تملک مواجه بود، با همکاری دستگاه قضایی، راه‌آهن، نماینده مجلس، شهرداری و شورای شهر تعیین تکلیف شد و پیش‌بینی می‌شود در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

صادقلو افزود: این پل مسیر دسترسی به آرامستان و گلزار شهدای شهرستان را تسهیل کرده و نقش مهمی در کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رضایت شهروندان خواهد داشت.

فرماندار ساوجبلاغ از آغاز عملیات سرپوشیده کردن کانال‌های آب در هشتگرد و گلسار خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با مشارکت شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری‌ها اجرا می‌شود تا ضمن رفع خطرات برای شهروندان، به ‌ویژه کودکان، مشکلات زیست ‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از این کانال‌ها نیز کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه‌های آموزشی گفت: سه مدرسه در هشتگرد با مشارکت خیران و چهار مدرسه در شهر جدید مهستان در حال ساخت است که بخشی از آنها در سال تحصیلی آینده در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

صادقلو از اجرای طرح انتقال پساب تصفیه‌ خانه مهستان برای آبیاری فضای سبز شهر هشتگرد خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، آبیاری پارک‌ها و بوستان‌ها از محل پساب انجام خواهد شد و برداشت از منابع آب زیرزمینی و استفاده از آب شرب برای فضای سبز کاهش می‌یابد.

وی افزود: شرکت عمران شهر جدید مهستان نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، اجرای طرح مشابهی را برای آبیاری فضای سبز فازهای مختلف این شهر در دستور کار قرار داده و از جمله‌ کارهای بزرگی است که در این شهرستان در حال انجام است.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی راه‌ها گفت: شناسایی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، اصلاح معابر و اجرای طرح‌های آرام ‌سازی ترافیک به ‌صورت مستمر در حال انجام است و آمار تصادفات شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی درباره مصوبات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نیز اظهار کرد: امسال اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و با احتساب اعتبارات بهینه‌ سازی انرژی به حدود ۳۷۵ میلیارد تومان رسیده است.

صادقلو افزود: بخشی از این اعتبارات برای تجهیز ساختمان‌های اداری به سامانه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

وی از تعریف چند پروژه جدید شامل احداث پایگاه انتقال خون، استخر ویژه بانوان، زمین چمن شهرک بعثت هشتگرد و آغاز مطالعات مسیر دسترسی بین کوهسار و گلسار خبر داد و افزود: ایجاد این دسترسی یکی از مطالبات مردم این منطقه است و اما چون نیاز به اعتبار بالایی دارد، پس از انجام طرح‌های مطالعاتی نسبت به مراحل بعدی آن اقدام خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: با جذب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات روکش آسفالت و بهسازی ۶۷ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان آغاز شده است که رضایتمندی خوبی را در بخش روستایی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح آبرسانی به روستای سفیدارک به عنوان تنها روستای فاقد آب شرب شهرستان خبر داد صادقلو افزود: با اجرای شبکه انتقال، احداث مخزن و تکمیل شبکه توزیع، پیش‌بینی می‌شود این روستا تا پایان سال از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شود.