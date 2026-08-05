سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ماهدشت از آماده‌باش کامل نیروهای خدمات شهری، فضای سبز، واحدهای عملیاتی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی نیروها، ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی برای خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در آماده‌باش کامل قرار دارند.

حمید بیات با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، از آماده‌باش کامل تمامی نیروهای عملیاتی این معاونت و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت به منظور ارائه خدمات مستمر به شهروندان و عزاداران حسینی خبر داد.

وی اظهار داشت: همزمان با افزایش تردد شهروندان و برگزاری مراسم‌های مذهبی در سطح شهر، تمامی ظرفیت‌های انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات معاونت خدمات شهری و سازمان آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا خدمات مورد نیاز با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه شود.

بیات افزود: نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، واحد جمع‌آوری پسماند، فضای سبز، اکیپ‌های عملیاتی، رانندگان ماشین‌آلات و همچنین نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در طول ایام اربعین به‌صورت مستمر در سطح شهر حضور خواهند داشت و ضمن حفظ پاکیزگی و آراستگی معابر، نسبت به جمع‌آوری پسماند، نظافت مسیرهای برگزاری مراسم، پشتیبانی از هیئت‌های مذهبی و تأمین ایمنی اماکن و تجمعات اقدام خواهند کرد.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ماهدشت با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان واحدهای مختلف شهرداری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای استقرار نیروها و تجهیزات در نقاط مورد نیاز انجام شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات ویژه، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی همچنین با تأکید بر آمادگی کامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت تصریح کرد: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی با تجهیزات تخصصی، خودروهای امدادی و امکانات لازم در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و ایمنی را به سرعت ارائه کنند.

بیات در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان شهرداری ماهدشت، اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی شهروندان، مراسم اربعین حسینی در فضایی ایمن، منظم و همراه با حفظ پاکیزگی و نظم شهری برگزار شود و مدیریت شهری بتواند خدماتی در شأن عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه کند.