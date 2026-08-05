کد خبر: 1372315
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
البرز » اجتماعي
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز:

اجرای عملی منشور ۹ بندی رهبر شهید انقلاب در حرکت‌های جهادی استان البرز

کرج مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با تأکید بر اینکه فرمان ۹ بندی رهبر شهید انقلاب اسلامی شاخصی بی‌بدیل برای سنجش و هدایت فعالیت‌های جهادی در استان البرز است، اعلام کرد که این منشور به‌صورت عملی و میدانی در تمام قرارگاه‌های جهادی پیاده‌سازی شده و مبنای اصلی ارزیابی عملکردها قرار گرفته است.
سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار با اشاره به پیام تاریخی ۹ بندی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۹۸ خطاب به جوانان جهادگر صادر شد، اظهار داشت: این پیام، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یک سند بالادستی و منشور عملیاتی است که ما در سازمان بسیج سازندگی استان البرز، تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس مؤلفه‌های آن طراحی و اجرا می‌کنیم.
وی با استناد به بند اول این فرمان که می‌فرماید "کارتان با ارزش است، سپاس امثال من حق آن را ادا نمی‌کند"، افزود: «این جملات، سرمایه عظیم معنوی برای جهادگران ماست. در عین حال، طبق بند دوم و سوم، تلاش کرده‌ایم همزمان با ارتقای فکری و کیفی نیروها، از خدمت‌رسانی‌های ساده مانند تعمیر خانه محرومان غافل نشویم تا برکت کارهای بزرگتر نیز حفظ شود.
 مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به شعار محوری "خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت" تصریح کرد: ما این شعار را با الهام از بند چهارم، در میان هزاران جوان استان همگانی کرده‌ایم و جهادگران ما به خوبی دریافته‌اند که بر اساس بند پنجم، این خدمت‌رسانی پیش از آنکه به گیرنده سود برساند، به خودِ خدمت‌رسان روشنی دل، ارتقای اندیشه و جلب رضای الهی می‌بخشد.
 سرهنگ فلاحتکار در ادامه با تأکید بر بند ششم و هفتم فرمان رهبری، تصریح کرد: رعایت اخلاق نیکو، اجتناب از محرّمات و تقیّد به مستحبّات در محیط خدمت، چهره دیگری از جهاد را به مردم نشان داده است.
 وی افزود : جهادگران بسیجی استان البرز در تلاش هستند تا با فراهم آوردن بستر حضور و مشارکت حداکثری مردم مناطق محروم به ویژه جوانان زمینه تحول از درون منطقه را فراهم آورند .
 این مسئول با اشاره به بند هشتم و نهم این منشور نیز اضافه کرد: یکی از مهمترین فعالیت هایی که به ویژه پس از جنگ رمضان و در ماه های اخیر در راستای اجرای فرمان رهبر شهید انقلاب به صورت جدی پیگیر آن بوده ایم ارتباط و هم افزایی گروه‌های جهادی با یکدیگر و با دستگاه‌های پشتیبان و تسهیل در مناسبات اداری بوده است که این مسأله روند خدمات رسانی و قدرت مانور گروه های جهادی را به نحو چشمگیری افزایش داده است .
 مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد : بر پایی دوره های حضوری و مجازی آموزش سواد رسانه ، تولید محتوا و روایت گری از دیگر مواردی بوده که به ویژه در ماه های اخیر و در راستای بند نهم فرمان رهبر شهید انقلاب و در جهت مبارزه با رسانه های بیگانه در الویت کاری بسیج سازندگی استان البرز قرار گرفته است .
 
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، بسیج
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

جان شیران و سگان از هم جداست 

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

پیام راهبردی حمله ایران به اردن 

سهمیه بنزین باید ملی شود

قرعه‌کشی در سایه پرسش‌های بی‌پاسخ 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

عربستان همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا

آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیست/مقاومت با قدرت باقی می‌ماند

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

خانه‌داری با «خانه‌ریز» 

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار