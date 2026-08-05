سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار با اشاره به پیام تاریخی ۹ بندی رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله سید علی خامنهای که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۹۸ خطاب به جوانان جهادگر صادر شد، اظهار داشت: این پیام، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یک سند بالادستی و منشور عملیاتی است که ما در سازمان بسیج سازندگی استان البرز، تمامی فعالیتهای خود را بر اساس مؤلفههای آن طراحی و اجرا میکنیم.
وی با استناد به بند اول این فرمان که میفرماید "کارتان با ارزش است، سپاس امثال من حق آن را ادا نمیکند"، افزود: «این جملات، سرمایه عظیم معنوی برای جهادگران ماست. در عین حال، طبق بند دوم و سوم، تلاش کردهایم همزمان با ارتقای فکری و کیفی نیروها، از خدمترسانیهای ساده مانند تعمیر خانه محرومان غافل نشویم تا برکت کارهای بزرگتر نیز حفظ شود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به شعار محوری "خدمترسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت" تصریح کرد: ما این شعار را با الهام از بند چهارم، در میان هزاران جوان استان همگانی کردهایم و جهادگران ما به خوبی دریافتهاند که بر اساس بند پنجم، این خدمترسانی پیش از آنکه به گیرنده سود برساند، به خودِ خدمترسان روشنی دل، ارتقای اندیشه و جلب رضای الهی میبخشد.
سرهنگ فلاحتکار در ادامه با تأکید بر بند ششم و هفتم فرمان رهبری، تصریح کرد: رعایت اخلاق نیکو، اجتناب از محرّمات و تقیّد به مستحبّات در محیط خدمت، چهره دیگری از جهاد را به مردم نشان داده است.
وی افزود : جهادگران بسیجی استان البرز در تلاش هستند تا با فراهم آوردن بستر حضور و مشارکت حداکثری مردم مناطق محروم به ویژه جوانان زمینه تحول از درون منطقه را فراهم آورند .
این مسئول با اشاره به بند هشتم و نهم این منشور نیز اضافه کرد: یکی از مهمترین فعالیت هایی که به ویژه پس از جنگ رمضان و در ماه های اخیر در راستای اجرای فرمان رهبر شهید انقلاب به صورت جدی پیگیر آن بوده ایم ارتباط و هم افزایی گروههای جهادی با یکدیگر و با دستگاههای پشتیبان و تسهیل در مناسبات اداری بوده است که این مسأله روند خدمات رسانی و قدرت مانور گروه های جهادی را به نحو چشمگیری افزایش داده است .
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد : بر پایی دوره های حضوری و مجازی آموزش سواد رسانه ، تولید محتوا و روایت گری از دیگر مواردی بوده که به ویژه در ماه های اخیر و در راستای بند نهم فرمان رهبر شهید انقلاب و در جهت مبارزه با رسانه های بیگانه در الویت کاری بسیج سازندگی استان البرز قرار گرفته است .