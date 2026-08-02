جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق امروز با «رامون آرمادا» فرمانده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در عراق از طریق ویدئو کنفرانس رایزنی کرد.
به گزارش ایرنا، دو طرف راهکارهای کاهش تنشها را بررسی و بر ضرورت دستیابی به راهحلهایی برای بحرانهای مکرر در منطقه از طریق گفتوگو و کانالهای دیپلماسی تأکید کردند و علاوه بر آن راهکارهای تداوم حمایت ناتو از نیروهای مسلح عراق در زمینههای مشاوره، آموزش، تبادل اطلاعات و تجربیات را بررسی کردند.
دو طرف همچنین درباره افتتاح دفتر ناتو در بغداد توافق کردند.
العبودی تأکید کرد که ایفای نقش ناتو در عراق به مشاوره، آموزش، توانمندسازی نظامی، مشورتهای نظامی و نیز ارائه کمک در زمینههای امنیت سایبری و هوش مصنوعی در کنار شراکتهای راهبردی با کشورهای عضو ناتو منحصر میشود.
وی افزود: سیاست علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق بر استقبال از همه کشورهای دوست و برادر در زمینه توسعه و سرمایهگذاری و حمایت از مسیرهایی استوار است که به تقویت روابط با همه بر اساس منافع متقابل منجر میشود.
فرمانده ناتو نیز گفت که هدف ناتو از ارائه مشاوره و آموزش غیرجنگی، توسعه توان نیروهای مسلح عراق برای مقابله با چالشهای احتمالی است و ناتو به حمایت عراق بر اساس اولویتهای تعیین شده از سوی دولت این کشور پایبند است.
العبودی امروز همچنین در دفتر خود میزبان «بنوا کومبوریو» کاردار فرانسه در عراق بود.
در این دیدار روابط و همکاری عراق و فرانسه و راهکارهای توسعه این همکاری به نفع منافع دو کشور و دو ملت بررسی شد و دو طرف بر اهمیت کاهش تنشها در منطقه و بازگشت به کانالهای گفتوگو و دیپلماسی به عنوان بهترین راه حل اختلافات و مناقشات در منطقه تأکید کردند.
العبودی گفت که عراق از رویکرد گفتوگو برای حل مناقشات و تحکیم صلح در منطقه و جهان حمایت میکند چرا که تحقق ثبات و توسعه به نفع کشورها و ملتهاست نه جنگ و درگیری که تنها ویرانی، تخریب و پسرفت را به دنبال دارد.