حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کانون اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران است

جوان آنلاین: از ری، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری آیین جاماندگان اربعین، اظهار کرد: حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) امسال نیز کانون اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران خواهد بود و مردم تهران بزرگ و شهرستان‌های استان در این آستان مقدس گرد هم خواهند آمد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به‌کار گرفته شده است، افزود: سپاه، بسیج، هیئت‌های مذهبی، موکب‌های مردمی، نیرو‌های امدادی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تقسیم وظایف مشخص، زمینه خدمت‌رسانی مناسب به زائران را فراهم کرده‌اند تا این مراسم در فضایی امن، منظم و با کیفیت مطلوب برگزار شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر اینکه آیین جاماندگان اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، تصریح کرد: این اجتماع بزرگ مردمی نمادی از وحدت، همبستگی اجتماعی و ارادت ملت ایران به فرهنگ عاشورا و اهل‌بیت (ع) است و هر سال با حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از استمرار نهضت حسینی را به نمایش می‌گذارد.

ولی‌زاده با اشاره به جایگاه معنوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در میزبانی از جاماندگان اربعین گفت: این آستان مقدس به دلیل جایگاه ویژه خود، سال‌هاست به محور اصلی اجتماع عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روز اربعین تبدیل شده و زائران از مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های استان برای حضور در این آیین معنوی به شهرری می‌آیند.

وی هدف از هماهنگی‌های انجام‌شده را تسهیل حضور مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل در تلاش هستند تا شرایط مناسبی برای حضور عزاداران و خدمت‌رسانی مطلوب به آنان فراهم شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در پایان از مردم دعوت کرد با حضور در آیین جاماندگان اربعین و اجتماع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت خود به حضرت سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارند.