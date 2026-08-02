کد خبر: 1372205
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰
جامعه » اخبار كلی

حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کانون اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران است

1 فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) گفت: همه ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه آیین جاماندگان اربعین بسیج شده است.

جوان آنلاین: از ری، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری آیین جاماندگان اربعین، اظهار کرد: حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) امسال نیز کانون اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران خواهد بود و مردم تهران بزرگ و شهرستان‌های استان در این آستان مقدس گرد هم خواهند آمد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به‌کار گرفته شده است، افزود: سپاه، بسیج، هیئت‌های مذهبی، موکب‌های مردمی، نیرو‌های امدادی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تقسیم وظایف مشخص، زمینه خدمت‌رسانی مناسب به زائران را فراهم کرده‌اند تا این مراسم در فضایی امن، منظم و با کیفیت مطلوب برگزار شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر اینکه آیین جاماندگان اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، تصریح کرد: این اجتماع بزرگ مردمی نمادی از وحدت، همبستگی اجتماعی و ارادت ملت ایران به فرهنگ عاشورا و اهل‌بیت (ع) است و هر سال با حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از استمرار نهضت حسینی را به نمایش می‌گذارد.

ولی‌زاده با اشاره به جایگاه معنوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در میزبانی از جاماندگان اربعین گفت: این آستان مقدس به دلیل جایگاه ویژه خود، سال‌هاست به محور اصلی اجتماع عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روز اربعین تبدیل شده و زائران از مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های استان برای حضور در این آیین معنوی به شهرری می‌آیند.

وی هدف از هماهنگی‌های انجام‌شده را تسهیل حضور مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل در تلاش هستند تا شرایط مناسبی برای حضور عزاداران و خدمت‌رسانی مطلوب به آنان فراهم شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در پایان از مردم دعوت کرد با حضور در آیین جاماندگان اربعین و اجتماع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت خود به حضرت سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارند.

برچسب ها: جاماندگان اربعین حسینی ، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ، تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

خنجر یمنی از روبه‌رو!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

اربعین مصداق قدرت نرم است

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار