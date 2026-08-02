ادارات استان بوشهر چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، ادارات استان بوشهر روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل است.

جوان آنلاین: فردین اسلامی‌راد روز یکشنبه اظهار کرد: این تصمیم با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و با موافقت استاندار بوشهر با هدف تأمین آسایش مردم و همچنین تسهیل در تردد زائران کربلای معلی در ایام اربعین حسینی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر اساس این تصمیم، فعالیت ادارات استان بوشهر در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مفاد ابلاغیه و ملاحظات تعیین‌شده را رعایت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر با اشاره به استثنا‌های این بخشنامه بیان کرد: واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیرو‌های دارای نوبت شیفت گردان از این تعطیلی مستثنی هستند.

اسلامی‌راد ادامه داد: نحوه فعالیت بانک‌ها نیز از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری به صورت کشیک اعلام خواهد شد.

وی یادآورشد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی هر مجموعه مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.