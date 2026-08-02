جوان آنلاین: از مرز مهران، سردار مسعود مصدق فرمانده یگان‌های ویژه فراجا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پایانه مرزی مهران و بررسی روند تردد زائران اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکارانم در یگان ویژه، شاهد نظمی بی‌نظیر در این پایانه هستیم که نشان از برنامه‌ریزی دقیق و روحیه جهادی نیرو‌ها دارد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: امنیت کامل در مسیر‌های منتهی به مرز و داخل پایانه برقرار است و یگان ویژه با تمام توان، به عنوان خادمان ملت ایران، در کنار زائران اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود تا سفری امن و آرام را برایشان رقم بزند.

سردار مصدق تصریح کرد: از زحمات و جانفشانی‌های همه نیرو‌های خدوم یگان ویژه که با نیت خدمت به زائران حسینی، از آسایش خود گذشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و این افتخار را داریم که لباس خدمت به عاشقان اهل بیت (ع) را بر تن داریم.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا تاکید کرد: تأمین نظم و امنیت در مرز مهران، یک مأموریت حساس و ملی است و یگان ویژه با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های خود، اجازه هیچ گونه خللی در روند تردد و آرامش زائران را نخواهد داد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: از همه زائران محترم تقاضا داریم با صبر و حوصله و همکاری با مأموران، ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری کنند و ان شاءالله که امسال نیز شاهد برپایی باشکوه و ایمن مراسم اربعین باشیم.