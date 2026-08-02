جوان آنلاین: فینال لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه، یازدهم مرداد) بین تیم‌های آمریکا و لهستان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در پایان این مسابقه لهستان سه بر دو پیروز شد و برای دومین دوره پیاپی قهرمان لیگ ملت‌ها شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ لهستان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ آمریکا

ست سوم: ۲۷ بر ۲۵ آمریکا

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ لهستان

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۰ لهستان

لهستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد و با این قهرمانی به پرافتخارترین تیم لیگ ملت‌ها تبدیل شد. این تیم در سال ۲۰۲۱ به مدال نقره و در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به مدال برنز دست پیدا کرد.

آمریکا هم چهارمین حضورش در فینال را تجربه کرد، اما هیچ‌گاه موفق به کسب مدال طلا نشده و تاکنون چهار نقره در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ به دست آورده است.