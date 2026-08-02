جوان آنلاین: به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از تسلیحات توپخانهای و ممنوعه فسفری، بلندیهای علی الطاهر را هدف حملات وحشیانه خود قرار داد.
به گزارش مهر، نیروهای اسرائیلی عمداً از این نوع مهمات برای ایجاد آتشسوزی در جنگلهای منطقه استفاده میکنند.
النشره گزارش داد: ارتش اسرائیل انفجار مهیبی در تپه علی الطاهر انجام داد و همچنین در تلاش است تا بشکههای آتشزا را به سمت جنگل علی الطاهر پرتاب کند تا آن را به آتش بکشد.
همچنین المسیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپاد چند حمله به بلندیهای علی الطاهر در جنوب لبنان انجام داد.