جوان آنلاین: بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شبکه سیانان منتشر شده است، دو سوم آمریکاییها (۶۷ درصد) معتقدند که تصمیمات نظامی دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران به ایالات متحده آسیب رسانده است.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد اظهار داشتند که اقدامات نظامی ترامپ به نفع کشورشان بوده است.
به گزارش سیانان، این نظرسنجی نشان دهنده شدیدترین افت حمایت آمریکاییها از این درگیری ۵ ماهه از زمان آغاز آن است.
نتایج نظرسنجی مذکور نشان میدهد که به دلیل مواجهه حدود سه چهارم آمریکاییها با مشکلات زندگی روزمره به ویژه در حوزه اقتصاد، آنها با جنگ افروزیهای ترامپ علیه ایران به دلیل تبعات پرهزینه آن مخالف هستند.