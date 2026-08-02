جوان آنلاین: پس از وقوع این حادثه در یک سایت صنعتیِ حاوی مواد سمی، مقامات محلی به حدود ۳۰ هزار نفر از ساکنان منطقه دستور دادند که در خانه‌های خود بمانند.

به گزارش ایسنا، از حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی، ستون بزرگی از دود سیاه بر فراز محل حادثه قابل مشاهده بود.

مقامات اعلام کردند آتش‌سوزی در تأسیسات یک شرکت در منطقه صنعتی «گاندرنج» رخ داده و پس از حادثه، نزدیک به ۱۰۰ آتش‌نشان و حدود ۵۰ خودروی امدادی در محل مستقر شده‌اند.

این آتش‌سوزی یک انبار ۵۰۰ متر مربعی را درگیر کرده و وجود مواد سمی در محل تأیید شده است.

به گزارش آناتولی، مقامات به عنوان یک اقدام احتیاطی به ساکنان پنج شهرداری دستور دادند که تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند، در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند و تا حد امکان منافذ را مسدود کنند.

در حال حاضر از میزان آلودگی احتمالی در منطقه، اطلاعاتی منتشر نشده است.