خروج ۳.۲ میلیون زائر از کشور/ ۱.۶ میلیون نفر بازگشتند

جوان آنلاین: از مریوان، در آستانه اربعین حسینی مدیریت هوشمند تردد زائران و استفاده از ظرفیت همه مرز‌های کشور به یکی از اولویت‌های اصلی ستاد مرکزی اربعین تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش ازدحام در مرز‌های پرتردد، می‌تواند مسیر‌های جدیدی همچون باشماق مریوان را به گزینه‌ای مطلوب برای زائران تبدیل کند.

به گزارش تسنیم، مرز باشماق در سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات‌رسانی و حضور پررنگ مواکب مردمی، به یکی از گذرگاه‌های مهم اربعینی کشور تبدیل شده و مسئولان بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت این مرز تأکید دارند.

در همین راستا، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین ظهر امروز با حضور در مرز باشماق از نزدیک روند خدمت‌رسانی، وضعیت تردد زائران و آمادگی دستگاه‌های مختلف را بررسی کرد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مرز‌های اربعینی کشور خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز از این مرز‌ها وارد کشور شده‌اند.

تردد روان زائران در مرز‌های اربعینی

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تاکنون مشکل جدی که موجب اختلال در روند اعزام یا بازگشت زائران شود گزارش نشده است، افزود: مجموعه دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب در حال ارائه خدمت به زائران هستند.

پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند سفر اربعین، از زائران خواست برای رفت و برگشت، همه مرز‌های اربعینی کشور را مورد توجه قرار دهند و گفت: توزیع متوازن تردد میان مرزها، موجب کاهش فشار بر گذرگاه‌های پرتردد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خواهد شد.

باشماق؛ مرزی با ظرفیت‌های ویژه برای زائران

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به جایگاه مرز باشماق مریوان در میان گذرگاه‌های اربعینی کشور تصریح کرد: با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که در این مرز ایجاد شده و همچنین خدمات مطلوب مواکب اهل سنت و شیعه استان کردستان، باشماق در کنار تمرچین از جمله بهترین مرز‌های اربعینی کشور به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: در دو سوی مرز، هم در ایران و هم در عراق، امکانات و تسهیلات مناسبی برای زائران فراهم شده و تلاش شده است تا مسیر عبور و تردد زائران با آرامش و سهولت بیشتری انجام شود.

پورجمشیدیان ادامه داد: بخشی از جابه‌جایی زائران در دو سوی مرز به صورت رایگان انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه سفر و افزایش استقبال از این مسیر‌ها داشته باشد.

دعوت از زائران برای انتخاب باشماق و تمرچین

رئیس ستاد مرکزی اربعین با دعوت از مردم برای انتخاب مرز‌های باشماق و تمرچین در سفر اربعین خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر زائران از این مرز‌ها علاوه بر بهره‌مندی آنان از امکانات موجود، به کاهش ازدحام در سایر مرز‌ها به ویژه مرز مهران کمک خواهد کرد.

وی هشدار داد: افزایش بیش از حد تراکم در برخی مرز‌ها می‌تواند روند ارائه خدمات را با دشواری مواجه کند، بنابراین مدیریت سفر و انتخاب مسیر‌های متنوع از سوی زائران، یک ضرورت برای برگزاری باشکوه‌تر اربعین است.

باشماق و تمرچین؛ جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی

پورجمشیدیان مرز‌های باشماق و تمرچین را «مرز‌های وحدت» توصیف کرد و گفت: در این دو مرز، همدلی و همکاری میان شیعه و اهل سنت و همچنین همراهی مردم ایران و عراق به خوبی قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: این همکاری و همدلی، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت امت اسلامی و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم منطقه است که در ایام اربعین حسینی به نمایش گذاشته می‌شود.

تمرکز بر ساماندهی بازگشت زائران

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مدیریت بازگشت زائران در خاک عراق گفت: از سال گذشته اقدامات مناسبی برای ساماندهی مسیر بازگشت مرز باشماق، به‌ویژه در محدوده عمود‌های ۵۷ تا ۵۹، آغاز شده است.

وی ادامه داد: با استقرار مواکب، نیرو‌های راهنما و مجموعه‌های خدمات‌رسان، تلاش شده است شرایط بازگشت زائران با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

پورجمشیدیان تأکید کرد: در مسیر رفت زائران مشکل خاصی وجود ندارد و تمرکز اصلی برنامه‌ها بر مدیریت، ساماندهی و تسهیل بازگشت زائران است تا این بخش نیز با بهترین کیفیت انجام شود.