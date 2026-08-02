جوان آنلاین: الی کوهن، وزیر انرژی و عضو کابینه رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما در ۷۲ ساعت گذشته هیچ بحثی در کابینه در مورد طرح غزه نداشته‌ایم.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، الی کوهن همچنین تأکید کرد: هیچ توافقی از سوی اسرائیل برای توقف حملات نظامی به غزه وجود ندارد.

رسانه‌های دشمن صهیونیستی گزارش دادند که پیشنهاد در مورد غزه ناکافی است و اسرائیل آماده عقب‌نشینی نیست.

شهدای امروز غزه

سه فلسطینی عصر یکشنبه در دو ترور جداگانه در مرکز و شمال غزه شهید شدند و تعداد کشته‌شدگان از سحرگاه به ۱۳ نفر رسید و بسیاری دیگر زخمی شدند.

برادران حازم و محمد عطیه جبر در اثر انفجار خودرویشان در خیابان صلاح الدین در دیر البلح شهید شدند. نیرو‌های اسرائیلی همچنین محمد حسین (العر) را در حمله هوایی به اردوگاه پناهجویان جبالیا ترور کردند و به پدر و برادرانش که در حملات قبلی شهید شده بودند، پیوستند. پنج فلسطینی در اثر هدف قرار گرفتن چادری در منطقه المواصی خان یونس، در جنوب نوار غزه، زخمی شدند.

بامداد یکشنبه، اشغالگران کمال ابو معیلی، رهبر حماس، و همسرش را با هدف قرار دادن خانه‌شان در منطقه المشعله، غرب دیر البلح در مرکز نوار غزه، ترور کردند.

چهار فلسطینی دیگر زخمی و به بیمارستان الاقصی منتقل شدند. سه فلسطینی، از جمله یک کودک، در اثر بمباران آپارتمانی متعلق به خانواده الحمس در محله المواصی در القراره، شمال غربی خان یونس در جنوب نوار غزه شهید شدند. قربانیان محمود زکی الحمس، همسرش فاطمه بهلول و پسرشان احمد محمود الحمس بودند. همچنین سه فلسطینی دیگر در حمله هوایی اسرائیل به آپارتمانی در برج السوسی، غرب شهر غزه شهید شدند. آنها عبدالله عدنان ابو الطیف، عبیر کمال کاظم عنان (همسرش) و عزام عبدالله ابو الطیف بودند. یک جنین نیز در محل حادثه پیدا شد.