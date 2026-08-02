جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، دفتر اطلاعرسانی «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد که وی امروز میزبان «بنوا کومبوریو» کاردار فرانسه در عراق بود.
به گزارش ایرنا، در این دیدار روابط و همکاری عراق و فرانسه و راهکارهای توسعه این همکاری به نفع منافع دو کشور و دو ملت بررسی شد.
دو طرف بر اهمیت کاهش تنشها در منطقه و بازگشت به کانالهای گفتوگو و دیپلماسی به عنوان بهترین راه حل اختلافات و مناقشات در منطقه تأکید کردند.
العبودی گفت که عراق از رویکرد گفتوگو برای حل مناقشات و تحکیم صلح در منطقه و جهان حمایت میکند چرا که تحقق ثبات و توسعه به نفع کشورها و ملتهاست نه جنگ و درگیری که تنها ویرانی، تخریب و پسرفت را به دنبال دارد.
رایزنی این دو مقام عراقی و فرانسوی در حالی است که اخیرا در پی حملات تجاوزکارانه آمریکایی- سعودی به مقرهای حشدالشعبی در عراق و شهادت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای آن، منطقه شاهد تنش جدید بود.
آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض «تفاهم نامه اسلام آباد» حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.
ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده و سرانجام این حملات متوقف شد، اما در هفتم مرداد ماه نیز بار دیگر این حملات را انجام داد.
واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتیهای تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد، امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.