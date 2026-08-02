نجات جان ۳۸۹ نفر شهروند در قشم در چهارماه گذشته

جوان آنلاین: نجمالدین فریدونی اظهار کرد: از مجموع عملیاتهای انجام شده، ۱۲۷ مورد مربوط به اطفای حریق و ۲۱۱ مورد در حوزه امداد و نجات، پیشگیری و کاهش خسارتهای جانی و مالی بوده است.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه بوده، افزود: همزمان با صدور پروانههای ساختمانی، الزامات ایمنی به ۴۷ سازنده، پیمانکار و کارفرما ابلاغ و از ۴۲ ساختمان با کاربریهای مختلف نیز بازرسی ایمنی انجام شد.
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی قشم همچنین از آموزش ۱۹۶ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، بنادر و دریانوردی و حراست مجتمعهای تجاری در زمینه اصول ایمنی، پیشگیری از حریق و نحوه استفاده از خاموشکنندههای دستی خبر داد.