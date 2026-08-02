جوان آنلاین: پایگاه خبری صابرین نیوز امروز یکشنبه اعلام کرد که آژیرهای هشدار در اردن به صدا درآمدند.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که هیچ گزارشی از حمله یا حملات احتمالی در اردن منتشر نشده است.
مرکز ملی امنیت و مدیریت بحران این کشور نیز امروز ارسال پیامهای هشدار به تلفنهای همراه را به عنوان بخشی از یک سری آزمایشهایی که بر روی سیستم پیامرسانی هشدار ملی در اکثر استانهای پادشاهی انجام میدهد و امروز به پایان میرسد، از سر گرفت.
پیشتر امروز اردن با ارائه اطلاعاتی از احتمال حمله از خاک عراق، از مقامات این کشور خواست اقدامات فوری را برای جلوگیری از حمله و یا هرگونه تهدیدی علیه امنیت اردن در پیش بگیرند.