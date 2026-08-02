گاردین: جنگ آمریکا علیه ایران از کنترل خارج شده است

جوان آنلاین: روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی نوشت که جنگ آمریکا علیه ایران از کنترل خارج شده و درگیری‌ها به چندین کشور منطقه گسترش یافته؛ وضعیتی که می‌تواند امنیت انرژی جهان را به خطر انداخته و زمینه‌ساز رکود اقتصادی جهانی شود.

به گزارش تسنیم، به نوشته گاردین، پس از چند روز آرامش نسبی، حملات شبانه آمریکا به ایران از سر گرفته شده و تهران نیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

این رسانه انگلیسی نوشته مهم‌ترین تحول اخیر، پیوستن عربستان به حملات هوایی آمریکا علیه مواضع نیرو‌های بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) بوده؛ حملاتی که دست‌کم ۲۰ شهید بر جای گذاشته و خطر گسترش بیشتر تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.