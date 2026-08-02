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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵
سیاست » اخبار کلی

آیین بزرگداشت اربعین حسینی در ستاد ارتش برگزار شد

1 مراسم بزرگداشت اربعین حسینی با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد ارتش برگزار شد.

جوان آنلاین: آیین بزرگداشت اربعین حسینی با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد دهدار، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و جمعی از فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی ارتش، صبح یکشنبه در مسجد امام خمینی (ره) این ستاد برگزار شد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام خسروپناه در این مراسم با بیان فضیلت‌های زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: روایات متعددی درباره آثار و برکات زیارت سیدالشهدا (ع)، به‌ویژه زیارت اربعین و پیاده‌روی در این مسیر نورانی وارد شده است و جمع شدن این فضیلت‌ها در راهپیمایی اربعین، پاداشی مضاعف و آثار تربیتی و معنوی فراوانی برای زائران به همراه دارد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در طول تاریخ برای محو نام و یاد امام حسین (ع)، خاطرنشان کرد: با وجود همه دشمنی‌ها، تخریب‌ها و جنایت‌ها، فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی هر روز پویاتر از گذشته در جهان گسترش یافته و امروز راهپیمایی عظیم اربعین به یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های اقتدار فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام تبدیل شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تبیین آثار فرهنگی و تمدنی اربعین، این اجتماع عظیم را عاملی مؤثر در تقویت وحدت امت اسلامی، همگرایی ملت‌ها و معرفی حقیقت اسلام ناب به جهانیان دانست و تأکید کرد: اربعین، پیام‌آور عقلانیت، محبت، ایثار و آزادگی است و توانسته چهره واقعی اسلام را در برابر جریان‌های افراطی و تحریف‌گر به نمایش بگذارد.

حجت‌الاسلام خسروپناه با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان و شهدای والامقام ارتش، از شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی به عنوان «سیدالشهدای رزمندگان دلاور ایران» و شخصیتی مخلص، الهی و دانشمند یاد کرد و گفت: این شهید بزرگوار همواره آرزوی شهادت در راه خدا داشت و عمر خود را وقف دفاع از اسلام، انقلاب و امنیت کشور کرد.

وی از شهید امیر سرلشکر نصیرزاده به عنوان مدیری توانمند، نظریه‌پرداز و از چهره‌های اثرگذار در حوزه علم، فناوری و اقتدار دفاعی کشور نام برد و خدمات ارزشمند وی را در ارتقای توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران ستود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تجلیل از شهید سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، وی را از مردان بزرگ و شجاع این سرزمین دانست و تأکید کرد: نسل امروز باید با زندگی، مجاهدت، علم، ایمان و فداکاری این شهیدان والامقام آشنا شوند و نام و یاد آنان در حافظه تاریخی ملت ایران و کتاب‌های درسی ماندگار بماند.

وی در پایان با قدردانی از خدمات ارتش در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، حضور فعال این مجموعه در برپایی مواکب و پشتیبانی از زائران را اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ خدمت، همدلی و تکریم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برشمرد.

برچسب ها: آیین بزرگداشت ، اربعین حسینی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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