ابتکار پلیس آگاهی در اربعین؛ سارقان با امام حسین(ع) عهد بستند

جوان آنلاین: سردار محمد قنبری ضمن عرض سلام و احترام به همه همکاران خادم الحسین در ایام پرفضیلت اربعین، اظهار داشت: با توجه به کثرت جمعیت زائران در همه مرزها، احتمال حضور افراد سودجو برای سرقت از اموال مردم و عمومی وجود داشت که برای این مسئله، تمهیدات پیشگیرانه جامعی از سوی پلیس آگاهی از شهرهای مبدا تا مقصد اندیشیده شده است.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اقدامات میدانی، تصریح کرد: گشتزنی در اطراف پارکینگها برای پیشگیری از سرقت خودرو تشدید شده و هماهنگیهای لازم با یگانهای مربوطه صورت پذیرفته است. امسال با بهرهگیری حداکثری از سامانههای هوشمند کنترل مجرمین، اشراف کاملی بر تردد خودروهای سارقین و سایر حرکات و سکنات آنها در طول مسیر داریم.
رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه سامانههای تحلیل داده در همه مرزها جهت کنترل جرائم فعال شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این اقدامات و همچنین تأثیر فضای معنوی اربعین به عنوان عاملی بازدارنده، آمار سرقت نسبت به سالهای گذشته در حداقل ممکن قرار دارد.
سردار قنبری در تشریح یک ابتکار ویژه پلیسی، افزود: جامعه هدف ما سارقینی بودند که احتمال میدادیم در مرزها حضور یابند و در بین زوار دست به سرقت بزنند که این افراد در سامانهها بارگذاری شدند و به محض حضور در پایانه، همکاران ما مطلع میشدند. امسال تعهدنامههای قبلی را به "میثاقنامه" تبدیل کردیم تا این افراد با اباعبدالله الحسین(ع) عهد ببندند که در مسیر رفت و برگشت مرتکب جرم نشوند که این اقدام، بدیع و بیسابقه بوده است.
این مقام ارشد انتظامی با اعلام آمار بالای کشف جرائم، تصریح کرد: از سرقتهای اندکی که در بین زائران صورت پذیرفته، خوشبختانه ۹۵ درصد آن کشف و اموال بلافاصله به صاحبانشان تحویل شده است. همچنین با استفاده از دادهها، برخی سارقین که اموال مسروقه از سایر استانها را همراه داشتند، در پایانههای مرزی شناسایی و اموال به استانهای مبدأ بازگردانده شد.
سردار قنبری در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، به زائران عزیز توصیه کرد: پلیس آگاهی و سایر همکاران را از خود بدانند و به آنها اعتماد کامل داشته باشند. با توجه به ازدحام جمعیت و احتمال غفلت، زائران محترم مراقب اشیای قیمتی، وجوه نقد و گوشیهای همراه خود باشند و بدانند که در آن سوی مرز نیز پلیس عراق برخورد شدیدی با مجرمان خواهد داشت.
وی در هشدار به مجرمان تأکید کرد: چشمان هوشیار پلیس در همه مجموعه انتظامی خصوصاً پلیس آگاهی بیدار است و اگر دست از پا خطا کنند، در چنگال قانون گرفتار و مجازات خواهند شد. به حمدالله اهمیت امنیتی بسیار خوبی در کلیه مرزها وجود دارد و این امنیت پایدار تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد یافت.