کد خبر: 1372158
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
جامعه » اخبار كلی

ابتکار پلیس آگاهی در اربعین؛ سارقان با امام حسین(ع) عهد بستند

پلیس آگاهی رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اجرای طرح‌های هوشمند پیشگیری از سرقت در مرزهای اربعین، از کشف ۹۵ درصد سرقت‌های رخ‌داده خبر داد.

جوان آنلاین: سردار محمد قنبری ضمن عرض سلام و احترام به همه همکاران خادم الحسین در ایام پرفضیلت اربعین، اظهار داشت: با توجه به کثرت جمعیت زائران در همه مرزها، احتمال حضور افراد سودجو برای سرقت از اموال مردم و عمومی وجود داشت که برای این مسئله، تمهیدات پیشگیرانه جامعی از سوی پلیس آگاهی از شهرهای مبدا تا مقصد اندیشیده شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اقدامات میدانی، تصریح کرد: گشت‌زنی در اطراف پارکینگ‌ها برای پیشگیری از سرقت خودرو تشدید شده و هماهنگی‌های لازم با یگان‌های مربوطه صورت پذیرفته است. امسال با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌های هوشمند کنترل مجرمین، اشراف کاملی بر تردد خودروهای سارقین و سایر حرکات و سکنات آن‌ها در طول مسیر داریم.

رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه سامانه‌های تحلیل داده در همه مرزها جهت کنترل جرائم فعال شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این اقدامات و همچنین تأثیر فضای معنوی اربعین به عنوان عاملی بازدارنده، آمار سرقت نسبت به سال‌های گذشته در حداقل ممکن قرار دارد.

سردار قنبری در تشریح یک ابتکار ویژه پلیسی، افزود: جامعه هدف ما سارقینی بودند که احتمال می‌دادیم در مرزها حضور یابند و در بین زوار دست به سرقت بزنند که این افراد در سامانه‌ها بارگذاری شدند و به محض حضور در پایانه، همکاران ما مطلع می‌شدند. امسال تعهدنامه‌های قبلی را به "میثاق‌نامه" تبدیل کردیم تا این افراد با اباعبدالله الحسین(ع) عهد ببندند که در مسیر رفت و برگشت مرتکب جرم نشوند که این اقدام، بدیع و بی‌سابقه بوده است.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام آمار بالای کشف جرائم، تصریح کرد: از سرقت‌های اندکی که در بین زائران صورت پذیرفته، خوشبختانه ۹۵ درصد آن کشف و اموال بلافاصله به صاحبانشان تحویل شده است. همچنین با استفاده از داده‌ها، برخی سارقین که اموال مسروقه از سایر استان‌ها را همراه داشتند، در پایانه‌های مرزی شناسایی و اموال به استان‌های مبدأ بازگردانده شد.

سردار قنبری در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، به زائران عزیز توصیه کرد: پلیس آگاهی و سایر همکاران را از خود بدانند و به آن‌ها اعتماد کامل داشته باشند. با توجه به ازدحام جمعیت و احتمال غفلت، زائران محترم مراقب اشیای قیمتی، وجوه نقد و گوشی‌های همراه خود باشند و بدانند که در آن سوی مرز نیز پلیس عراق برخورد شدیدی با مجرمان خواهد داشت.

وی در هشدار به مجرمان تأکید کرد: چشمان هوشیار پلیس در همه مجموعه انتظامی خصوصاً پلیس آگاهی بیدار است و اگر دست از پا خطا کنند، در چنگال قانون گرفتار و مجازات خواهند شد. به حمدالله اهمیت امنیتی بسیار خوبی در کلیه مرزها وجود دارد و این امنیت پایدار تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، سارقان ، اربعین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

خنجر یمنی از روبه‌رو!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

اربعین مصداق قدرت نرم است

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار