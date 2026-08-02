هشدار وزش باد شدید برای ۱۴ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش گرادیان فشاری خبر داد. براساس این هشدار، وزش باد شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط جوی، دوشنبه و سهشنبه (۱۲ و ۱۳ مرداد) در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران، سمنان، قم، اصفهان و نیمه شمالی فارس و چهارشنبه تا جمعه (۱۴ تا ۱۶ مرداد) در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان دور از انتظار نیست.
احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات این شرایط جوی است.
سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بهویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی را توصیه میکند.
به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.