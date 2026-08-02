رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: امسال حدود ۳۵۰۰ موکب، ۱۷ خیمه هنر، ۳۵ پردیس فرهنگی هنری و ۴۰ موکب مادر و کودک در مسیر خدمت‌رسانی خواهند کرد.

جوان آنلاین: نشست خبری «پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران» صبح امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست، محمدباقر اعلمی با تشریح جزئیات برگزاری مراسم «پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی»، از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین معنوی خبر داد.

وی همچنین به تشریح برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و اجرایی پیش‌بینی‌شده در مسیر پیاده‌روی پرداخت و گفت: تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری این مراسم، بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در پیاده‌روی جاماندگان اربعین تأکید کرد.

اعلمی با بیان اینکه شعار امسال پیاده‌روی جاماندگان اربعین «در مسیر حسین(ع)» انتخاب شده است، اظهار کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال‌های اخیر مسئولیت هماهنگی درون‌شهری این مراسم را بر عهده داشته و امسال نیز با ایجاد برخی تغییرات، هماهنگی‌ها و تسهیل‌گری بیشتری برای موکب‌ها و شرکت‌کنندگان انجام خواهد شد.

آغاز مراسم از میدان امام حسین(ع)

وی با اشاره به برگزاری مراسم در روز اربعین، گفت: راهپیمایی امسال از ساعت ۶ صبح با قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین(ع) آغاز می‌شود. به گفته وی، موضوع محوری مراسم امسال «خون‌خواهی و انتقام خون رهبر شهید انقلاب» است و برنامه‌های فرهنگی و محتوایی نیز بر همین اساس طراحی شده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: تمامی سازمان‌های خدماتی شهرداری در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و دستگاه‌هایی همچون سپاه تهران بزرگ، سپاه سیدالشهدا(ع)، اورژانس، شرکت آب و برق و سایر نهادهای خدمات‌رسان نیز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین هماهنگ شده‌اند.

استقرار ۳۵۰۰ موکب در مسیر پیاده‌روی

اعلمی درباره وضعیت موکب‌ها نیز گفت: ثبت‌نام موکب‌ها همانند سال‌های گذشته از طریق سامانه انجام شده و گروه‌های مردمی و هیأت‌های مذهبی استقبال گسترده‌ای از آن داشته‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع دو هزار موکب ثبت‌نام کرده‌اند و با احتساب حدود ۶ هزار پلاک‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۳۵۰۰ موکب در مسیر پیاده‌روی مستقر شوند.

وی با تأکید بر اینکه مردم بانیان اصلی این رویداد هستند، خاطرنشان کرد: همه اقدامات شهرداری با هدف تسهیل حضور و مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم در این مراسم انجام می‌شود.

افزایش خیمه‌های هنر و خدمات فرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به توسعه برنامه‌های فرهنگی نسبت به سال گذشته گفت: تعداد خیمه‌های هنر از چهار خیمه در سال گذشته به ۱۷ خیمه افزایش یافته است و هنرمندان در حوزه‌هایی مانند کتیبه‌نویسی، اجرای نمایش، موسیقی آیینی و سرود به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

وی افزود: خیمه مرکزی هنر در میدان شوش مستقر خواهد شد و همچنین ۳۵ پردیس فرهنگی و هنری با مشارکت فرهنگسراهای تهران در طول مسیر فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، ۴۰ موکب مادر و کودک نیز برای ارائه خدمات به خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

اعلمی همچنین از اختصاص سه نقطه توسط مؤسسه تصویر شهر برای اکران نماهنگ‌ها و مستندهای مرتبط با اربعین خبر داد تا زائران در زمان استراحت از این برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

«ایستگاه سلام» در پایان مسیر

وی با بیان اینکه موکب‌ها از پس از نماز صبح آماده خدمت‌رسانی خواهند بود، گفت: در پایان مسیر نیز «ایستگاه سلام» پیش‌بینی شده است تا زائران ضمن انجام زیارتی کوتاه، از ازدحام جمعیت در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) جلوگیری شود.

آماده‌باش کامل آتش‌نشانی و اجرای طرح خنک‌سازی مسیر

در ادامه این نشست اعلام شد تمامی ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی تهران در آماده‌باش کامل قرار دارند و ۲۲۰ آتش‌نشان با بهره‌گیری از ۹۰ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت از ساعت ۵:۳۰ صبح در مسیر میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مستقر خواهند شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای عملیاتی تا پایان مراسم و بازگشت شرایط تردد به وضعیت عادی در محل‌های تعیین‌شده حضور خواهند داشت.

همچنین امسال با توجه به افزایش دمای هوا، برای نخستین‌بار مأموریت خنک‌سازی مسیر و زائران به سازمان آتش‌نشانی واگذار شده است. در این طرح، سامانه‌های مه‌پاش، تانکرهای آب و پمپ‌های سیار در چهار نقطه از مسیر شامل محدوده میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا، میدان شهدا تا حوالی ایستگاه مترو شهدا، حوالی میدان شوش و محدوده پیش از میدان شهرری تا میدان شهرری مستقر می‌شوند و حدود پنج کیلومتر از مسیر پیاده‌روی را تحت پوشش قرار خواهند داد.