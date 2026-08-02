کد خبر: 1372108
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
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معاون رئیس‌ جمهور: تحقق عدالت زیستی از اولویت‌های دولت چهاردهم است

محیط زیست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با غرس یک اصله نهال گلدانی در پارک جنگلی زاهدان،‌ گفت: تحقق عدالت زیستی و بهره‌مندی همه مردم از محیط زیست سالم از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

جوان آنلاین: شینا انصاری روز یکشنبه در سفر به سیستان و بلوچستان و در بازدید از بخش‌های مختلف پارک جنگلی زاهدان،‌ اظهار کرد: همه بخش‌های کشور باید بتوانند از محیط زیست مطلوب و سالم بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، معاون رئیس جمهور افزود: ایجاد و توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست از موضوع هایی است که در برنامه‌های اجرایی بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه این بازدید گفت: پارک جنگلی زاهدان به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک جنگلی جنوب شرق کشور با هدف توسعه فضای سبز، کاهش اثر گرد و غبار و ایجاد تفرجگاه برای شهروندان در حال توسعه است.

منصور بیجار بیان کرد: فاز نخست این مجموعه در وسعت ۷۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده و عملیات کاشت نهال در فاز دوم آن به مساحت ۵۰ هکتار انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰ هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان در این پارک کاشته شده و رشد و ثمردهی برخی درختان نشان می‌دهد نگهداری مستمر و رسیدگی فنی به فضای سبز در شرایط اقلیمی زاهدان نتیجه‌بخش بوده است.

به گزارش ایرنا، پارک جنگلی زاهدان به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک جنگلی جنوب‌شرق کشور در شرایطی ایجاد شده که توسعه فضای سبز شهری، استفاده از پساب برای آبیاری و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین راهبردهای مدیریت شهری برای مقابله با کم‌آبی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه (۱۰ مرداد) برای سفری ۲ روزه وارد سیستان و بلوچستان شد.

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط‌زیست ، معاون رئیس‌جمهور ، دولت چهاردهم
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