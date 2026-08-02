روزنامه نیویورک تایمز به گسترش فقر در آمریکا و تشدید شکاف اجتماعی میان مردم این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم نیکلاس کریستوف نویسنده آمریکایی تصویری سیاه از وضعیت فقرا در این کشور به نمایش گذاشت و گزارش داد، میلیون‌ها شهروند آمریکایی در شرایطی زندگی می‌کنند که بسیاری از مردم اطلاعی از آن ندارند؛ شرایطی که با کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی و افزایش هزینه‌های زندگی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

این نویسنده آمریکایی در یک بررسی میدانی در ایالت‌های اوکلاهما، آرکانزاس، تنسی و کنتاکی تاکید کرد که فقر در آمریکا دیگر صرفاً به معنای کمبود درآمد نیست بلکه به پدیده‌ای موروثی تبدیل شده که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این پدیده نتیجه انباشت آسیب‌های روانی و ضعف شبکه‌های حمایت اجتماعی به شمار می رود.

در این مقاله به شرایط ترینیتی گودمن زن ۴۴ ساله‌ در اوکلاهما سیتی اشاره شده که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی هفته‌ای دو بار پلاسمای خون خود را می‌فروشد. وی برای تأمین غذا به حمایت های دولتی وابسته است. گودمن در تمام عمرش هرگز نتوانسته هزینه رفتن به آرایشگاه را بپردازد.

شکافی که عمیق‌تر می‌شود

در مقاله نیویورک تایمز تاکید شده است که این اوضاع نشان‌دهنده گسترش شکاف میان مردم آمریکا است. در حالی که گروهی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، عده‌ای دیگر حتی قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزانه خود نیستند. بخش بزرگی از مسئولیت این وضعیت به عهده دولت دونالد ترامپ است چرا که کاهش برنامه‌های کمک غذایی، خدمات درمانی و بودجه سلامت روان فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش داده است. به تمام این شرایط افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت را نیز اضافه کنید.

در سال گذشته حدود ۱٫۵ میلیون کودک در آمریکا کمک‌های غذایی خود را از دست داده و میلیون‌ها آمریکایی نیز پس از کاهش حمایت‌های دولتی، پوشش بیمه درمانی خود را از دست داده‌اند.

در این گزارش به نقل از ساکنان شهر پاین بلاف در ایالت آرکانزاس آمده است: وضعیت اقتصادی امروز از گذشته هم بدتر شده زیرا هزینه‌های زندگی افزایش یافته و خدمات عمومی کاهش پیدا کرده است.

بی‌توجهی سیاستمداران هر دو حزب آمریکا به مشکلات آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، خطر گسترش شکاف اجتماعی در آمریکا را تشدید می کند.