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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
جامعه » اخبار كلی

اعلام شرایط استفاده از مرخصی زایمان؛ پرداخت دستمزد ایام بارداری

زایمان رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص شرایط استفاده از مرخصی زایمان و استفاده از غرامت در این ایام، توضیحاتی داد.

جوان آنلاین: مادران شاغل بعد از زایمان می‌توانند ۹ ماه در کنار فرزند خود باشند و بعد از آن به محیط کار بازگردند که در این مدت می‎‌توانند از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کنند.

امیرعباس قدرتی، رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی، درباره افرادی که مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری می‌‎شوند، گفت: مرخصی زایمان یکی از مهم‌ترین حمایت‌‏های سازمان تأمین اجتماعی از مادران شاغل است که با هدف حفظ سلامت مادر و نوزاد و ایجاد آرامش خاطر خانواده‌‏ها و همچنین تأمین حقوق و مزایا در این ایام پیش‏‌بینی شده است.

وی افزود: طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده زن که ظرف یک سال قبل از شروع استراحت دارای حداقل ۶۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه باشد، می‌‎تواند از این حمایت برخوردار شود. البته مطابق ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه‌شدگان خود در ایام مرخصی زایمان باشند، سازمان تأمین اجتماعی صرفاً عهده‏‌دار امور درمانی آنان خواهد بود؛ ضمن اینکه مدت دریافت کمک بارداری جزو سوابق اشتغال بیمه شده هم محسوب می‌‎شود.

قدرتی با عنوان این مطلب که امکان پرداخت حقوق مرخصی زایمان به صورت ماهانه فراهم است، گفت: مشمولین می‌توانند در صورت تمایل و بر اساس گواهی پزشک معالج، حداکثر به میزان دو ماه مرخصی زایمان خود را پیش از تاریخ زایمان استفاده کنند.

وی ادامه داد: اگر کسی در دوران بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی او و جنین را تهدید کند و طبق نظر پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان داشته باشد و این موضوع مورد تأیید مراجع معتمد پزشکی سازمان قرار گیرد، امکان استفاده از غرامت دستمزد در این دوران هم وجود دارد. با این اوصاف، این مدت از مدت مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

قدرتی در واکنش به نگرانی هایی مادران شاغل برای بازگشت به کار بعد از پایان مرخصی زایمان، گفت: در صورت اخراج کارگر توسط کارفرما، بیمه شده می‌‎تواند برای رسیدگی، درخواست خود را به ادارات کار ارائه کند. اگر پس از پایان مرخصی زایمان، بیمه شده بدون میل و اراده خود بیکار شود و سایر شرایط قانونی را داشته باشد، می‌تواند از حمایت‌های قانون بیمه بیکاری بهره‌‏مند شود.

وی در خصوص ساعات شیردهی نوزاد نیز اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب مجلس شورای اسلامی، حمایت‌‏هایی برای مادران در دوران شیردهی پیش ‏بینی شده است تا بتوانند تا پایان دو سال شیردهی از مشوق‌هایی در طول ساعات کاری استفاده کنند.

قدرتی درباره تعداد دفعات استفاده از غرامت دستمزد بارداری برای مادران شاغل، گفت: در حال حاضر تعداد فرزندان مانعی برای برخورداری از کمک بارداری نیست. همچنین بانوانی که بر اساس قانون، حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودک زیر سه سال را به فرزندخواندگی قبول می‌‎کنند یا بیمه شده زنی که از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند می‌شود، در صورت احراز شرایط، می‌تواند مطابق سایر مشمولین از مرخصی زایمان برای مراقبت از کودک استفاده کند. همچنین بیمه‌‏شدگان زن که رحم خود را برای طی دوره بارداری اجاره می‏ دهند، می‌توانند از ۸۴ روز مرخصی زایمان بهره‏‌مند شوند.

برچسب ها: زایمان ، بستری ، مرخصی
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