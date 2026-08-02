فرمانده ارتش لبنان: اسرائیل نباید در خاک کشور ما باقی بماند

جوان آنلاین: رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان در جریان بازدید از مناطق جنوبی این کشور تاکید کرد که موفقیت نهاد نظامی لبنان در همبستگی میان یگان های آن است.

وی اضافه کرد که هر وجب از خاک لبنان به مردم این کشور تعلق دارد و اشغالگران اسرائیلی نباید در هیچ بخشی از خاک کشور باقی بمانند.

هیکل تصریح کرد که لبنان قدرت خود را از ارتش می گیرد و فداکاری های شهدا و زخمی ها هرگز بیهوده نخواهد بود. ما به یک وطن و یک ارتش که از آن دفاع می کند ایمان داریم.

این سخنان فرمانده ارتش لبنان در کنار موضع گیری های منفعلانه دیگر مقامات این کشور در حالی مطرح می شود که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد و دولت غربگرای بیروت هیچ اقدام قاطعی در این خصوص انجام نداده است.