جوان آنلاین: «رابرت بارنز» (Robert Barnes) وکیل پیشین ترامپ در مصاحبه ای از اختلافات داخلی در کابینه رئیس دولت این کشور به دلیل ذهنیت عوام فریبانه وی پرده برداشت.

وکیل پیشین ترامپ در این مصاحبه گفت که بخشی از این اختلافات به دلیل تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه ایران بود؛ اما به دلیل اینکه اعضای کابینه ترامپ «بزدل و چاپلوس» هستند، از بیان مخالفت های خود با این موضوع ترسیده و مخالفت شان را با ترامپ مخفی می کردند.

«رابرت بارنز» در ادامه اضافه کرد که جی دی ونس معاون ترامپ با وی در خصوص این تجاوز مخالف بود.

وی سپس افزود: حدود مارس و آوریل بود که هرچه ونس گفته بود رخ می دهد، روی داد و همه مواری که ترامپ گفته بود روی نمی دهد، اتفاق افتاد. ونس به او نظرات خود را داد که مخالف شدید در کل دوره جنگ ایران بود و در دور اول درگیری‌ ها نیز تلاش کرد که ترامپ را از جنگ خارج کند، اما ترامپ از هر توافقی که ونس انجام می‌داد، دوری می کرد؛ تا جایی که ایرانی‌ ها دیگر هیچ اعتمادی به این مسئله نداشتند که ترامپ می‌ تواند توافق کند. ترامپ خود را با سران کشورها مقایسه می کرد، می خواست ناپلئون باشد.

این وکیل آمریکایی سپس افزود: ونس تنها کسی بود که ترامپ را محدود می کرد. و همه این مسائل ترامپ را به این نتیجه رساند که تنها فرد منطقی در کابینه را اخراج کند؛ البته بر اساس قانونی اساسی نمی توانست این کار را انجام دهد.